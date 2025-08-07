Nueva campaña de controles de velocidad en vías urbanas de Castuera

Francisco Vázquez Jueves, 7 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

La Policía Local se suma a la campaña especial de control de velocidad en vías urbanas, desarrollada por la Dirección General de Tráfico. «Además de los controles de movilidad que periódicamente realizamos en el municipio, nos adherimos a este tipo de campañas de control y vigilancia de la velocidad de la DGT para garantizar la seguridad vial y concienciar a los conductores que es de vital importancia respetar los límites de velocidad establecidos», apunta el jefe de la Policía Local de Castuera, Juan José Romero.

Esta campaña, que se prolongará hasta el domingo, constará de una serie de controles en diferentes puntos aleatorios del municipio y tanto en horario de tarde como de mañana.

Para la ubicación de los controles aleatorios se priorizarán aquellas vías en las que los vecinos han traslado su preocupación por el exceso de velocidad y aquellas en las que se detecten infracciones en esta materia.

La DGT recuerda que llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico, y que en el 22% de los casos de accidentes mortales se apreció la velocidad como un factor concurrente.