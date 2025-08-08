La Noche de las Perseidas recibirá 1.000 visitantes en Fregenal de la Sierra
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:35
REDACCIÓN. La localidad pacense espera reunir este domingo a un millar de asistentes para disfrutar de La Noche de las Perseidas, que se desarrollará desde ... el santuario de la Virgen de los Remedios de 23.00 a 1.00 horas. Durante el evento, los asistentes, además de ver la lluvia de estrellas, podrán contemplar los anillos de Saturno y la silueta de la Luna creciente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.