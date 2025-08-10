Noche de folclore regional e internacional en Villanueva de la Serena

E. Domeque Domingo, 10 de agosto 2025, 09:00

La plaza de España acogió el viernes el 45º Festival Internacional de Folklore 'Antonia Tejeda'. Una cita que convirtió a la localidad ese día en punto de encuentro de culturas, danzas, músicas y tradiciones.

La gala cultural, dirigida por el periodista José María Amador, contó con la representación del conjunto folclórico Guru, de la India, famoso por su diversidad, por sus danzas, sus trajes de llamativos colores y las joyas. De Ecuador llegó la agrupación Festifolk, integrada por once agrupaciones folclóricas y que se creó hace pocos años.

Cogolla, grupo anfitrión, ofreció un amplio repertorio en dos partes. Una con danzas de la provincia de Cáceres y otra de Badajoz, con bailes de Villanueva con los trajes típicos de pastor de gala y labradora de fiesta.

Tras su participación en este festival, Cogolla tiene programadas otras dos actuaciones el día 15 en Valdivia y el 25 en Capilla.