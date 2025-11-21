La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región Jerez de los Caballeros es uno de los pueblos extremeños que antes encenderá su imponente Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina. En las calles de toda España se siente ya la magia entre los niños que corren y juguetean entusiasmados con sus reconocibles catálogos de regalos en la mano y los mercados que ya se preparan para levantar sus toldos en las plazas más céntricas de cada ciudad. En algún que otro rincón ya hasta se escuchan villancicos a través de las ventanas, se cuela alguna que otra luz parpadeante desde los balcones y los más fieles de estas fechas ya piensan en montar sus árboles en casa (si no lo han hecho ya).

La Navidad se siente desde hace varias semanas y aunque en algunas ciudades como Vigo se adelantaron a las fechas más mágicas del año celebrando su tradicional e impresionante encendido el pasado 15 de noviembre, en Extremadura llega, para muchos, este fin de semana.

Además de encenderse la Navidad de El Faro con una enorme chocolatada, algunos pueblos se suman a este adelanto tan emocionante. Uno de los primeros en hacerlo será Jerez de los Caballeros, uno de los pueblos más bonitos de España y recién coronado Capital de Escapada Rural 2025.

Sus calles empedradas latirán desde este sábado con la magia de la Navidad en uno de los encendidos más impresionantes de la región y desde el ayuntamiento ya han hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para que vivan, junto a los jerezanos, el gran momento.

Extremadura brilla en Navidad

Son muchos los pueblos y localidades que viven la magia de la Navidad de una forma muy especial. Desde la pedanía de Sagrajas, que cada año se transforma en un auténtico poblado navideño, hasta aquellos que aspiran a brillar como el bombón más famoso de estas fechas. Hace unos años fue Guadalupe el elegido por los votantes para iluminarse de la mano de Ferrero Rocher y, ahora, es Fuente de Cantos quien sueña con encender su luz más deslumbrante y convertirse, por fin, en el nuevo gran referente navideño de Extremadura.