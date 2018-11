Natura 2000 pide medidas contra los zoos encubiertos y denuncia que en Berlanga hay uno Captura de la página web del Ayuntamiento de Berlanga. La asociación critica que en la página oficial de Berlanga se denomine a este espacio como 'Parque Reserva Natural Las Quinientas' y que el recinto haya recibido subvenciones de la Junta EFE Viernes, 16 noviembre 2018, 13:51

La Asociación Natura 2000 ha denunciado la existencia de «zoológicos encubiertos, como el de la localidad pacense de Berlanga», ya que se encierra de por vida a los animales para usarlos como reclamo turístico, lo que demuestra una «nula sensibilidad» por la naturaleza.

En un comunicado, esta asociación ha lamentado, además, que este recinto haya recibido subvenciones de la Junta de Extremadura, tal como puede comprobarse públicamente en un cartel colocado en una de las jaulas, donde se dice textualmente: 'Proyecto ejecución de naves para el ganado en finca Las Quinientas'. Inversión: 49.127,93 euros«.

Natura 2000 critica que en la página oficial de Berlanga se denomine a este espacio como 'Parque Reserva Natural Las Quinientas' cuando en realidad se trata de un zoológico, ya que el visitante se encontrará a especies animales no autóctonas como avestruces, emúes o llamas.

Para la asociación conservacionista, «no se pueden destinar fondos públicos a la construcción de zoológicos encubiertos como parques periurbanos que toman el pelo a la opinión pública».

En ese sentido, critica que en la web de Las Quinientas se diga literalmente que este parque busca «generar unas condiciones óptimas para el cuidado y el respeto por el Medio Ambiente, aspirando a convertirse en un lugar clave a la hora de formar a las nuevas generaciones en el cuidado y el respeto por la Naturaleza».

Natura 2000 es contraria a la exhibición de animales en zoológicos, «especialmente si no tienen unas características óptimas, como terrenos para poder tener calidad de vida en libertad, tipo Cabárceno».

Para esta asociación, debe por tanto revisarse la denominación de espacio protegido de la finca Las Quinientas de Berlanga y no aportarse más dinero público a «un zoológico que no tiene ningún tipo de finalidad de educación ambiental, sino todo lo contrario, porque meter animales en jaulas no es educar en el respeto por el medio ambiente y la vida».