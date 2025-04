'Músicos en movimiento' recalará en Zafra, Llerena, Campanario, Villanueva y Fuente de Cantos

El programa 'Músicos en movimiento' recalará en julio y agosto en las localidades pacenses de Zafra, Llerena, Campanario, Villanueva de la Serena y Fuente de ... Cantos. Se han programado conciertos de 15 artistas y grupos de la provincia o cuyos miembros, como mínimo uno, son pacenses.

En concreto, el 15 de julio en la Plaza Chica de Zafra se darán cita en el festival 'Jóvenes músicos en movimiento' Chloe Delarosa, The Black Suited Ladies y la Iberian Big Band; y el 21 de julio en la Plaza de España de Llerena 'Músicas en movimiento' de la mano de Four Women Quartet, Rack Rolls and The Remayteds y Badafolk.

Ya en agosto, el día 11 actuarán en el Auditorio Municipal de Campanario Pelujáncanu, The Presbicious e Hijos del Levante; el día 19 en la Plaza de España de Villanueva de La Serena 'Músicas del mundo en movimiento' con Sü, Manuel Alienígena y Willy Wilazo; y el 26 en la Plaza del Olmo de Fuente de Cantos actuarán Jorge Navarro, Kuqui Alegre y Aurum.

A partir del as 22 horas

Todos los festivales darán comienzo a partir de las 22,00 horas, en el marco de este programa de la Diputación de Badajoz que ha sido presentado este jueves, día 15, por el diputado de Cultura y Deportes en funciones, Francisco Martos; la alcaldesa de Llerena en funciones, Juana Moreno, y el coordinador de 'Músicos en movimiento', Óscar Elías, acompañados de una de las artistas participantes en esta edición, Raquel Calderón, que es vocalista de Rack Rolls and The Remayteds.

También han estado presentes la alcaldesa de Fuente de Cantos en funciones, Carmen Pagador; así como algunos de los músicos y grupos participantes de esta edición, como Willy Wilazo, Jorge Navarro, Iberian Big Band, The Black Suited Ladies, Badafolk o César Music Box Guitars.

En su intervención, Francisco Martos ha realizado un paralelismo entre este tipo de programas impulsados desde el Área de Cultura y Deportes de la diputación pacense y el instrumento de transmisión de cultura que pone en marcha en su momento la Institución Libre de Enseñanza como 'La barraca', que era una manera de llevar bibliotecas, cine o teatro a localidades y pueblos que tenían un difícil acceso a la producción cultural.

En este sentido, ha indicado que el Área de Cultura no está «copiando» el modelo de 'La barraca', pero sí lleva a cabo una opción «interesante» a través de una fórmula por la que lleva a los diferentes pueblos, en este caso la música, pero también el teatro, la danza, la pintura, el jazz o el flamenco, con el objetivo de formar parte de ese movimiento cultural de trasladar a la ciudadanía, en este caso a poblaciones de la provincia de Badajoz, el mensaje de que la cultura y entender la época actual «viene» con programas como 'Músicos en movimiento', 'D'rule' o 'Danzaria'.

Por su parte, Juana Moreno ha considerado que es un «placer» para Llerena ser sede de este programa, algo que también dirían desde las otras localidades en las que se desarrollará esta iniciativa que, como ha indicado, «encaja» en la apuesta del actual equipo de gobierno, ahora mismo en funciones, que «siempre» ha creído en la cultura y, en este caso, en la música «para todos», como también ha reconocido que le «gusta mucho» que en el caso de la localidad llerenense el programa reciba el nombre de 'Músicas en movimiento'.