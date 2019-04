La música sale a la calle en La Haba de la mano de los escolares de la localidad REDACCIÓN Jueves, 11 abril 2019, 19:28

Un año más la Plaza de Extremadura del municipio pacense de La Haba se ha llenado de música este jueves con motivo de la convocatoria nacional 'Musiqueando 2019 #nosimportalamúsica'. Se trata de una jornada de sensibilización musical que traslada la música de las aulas a la calle de forma simultánea en distintos puntos de España. El objetivo de hacer visible la importancia de la Educación Musical en la vida de las personas en general y del desarrollo integral de nuestros alumnos en particular.

La Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAEM) organiza esta jornada, con la colaboración de APEMEX en Extremadura, que ha movilizado a más de 45.000 escolares de toda España, entre los que se encuentran, un año más, los alumnos de 4º, 5º y 6º del CEIP Virgen de la Antigua de La Haba bajo la dirección del maestro Felipe Manuel Pérez Leitón. Esta vez ha coordinado una actuación conjunta con el IES Luis Chamizo con su alumnado de 1º de la ESO, bajo la dirección del profesor Miguel Ángel Gallego Guisado y la participación de la recién creada Banda Municipal de Música de La Haba, bajo la dirección del profesor Alfonso García-Mora Martín-Romo y la Orquesta Scarlatti de Don Benito, bajo la dirección del profesor Rubén Quirós.

Los alumnos han interpretado tres obras con flauta dulce, acompañadas por viento metal y por cuerda, abarcando lo clásico, con Carmina Burana de Orff, banda sonora, con el tema principal de Carros de Fuego de Vangelis y pop, interpretando la canción All of me de John Legend.

Este peculiar concierto no ha contado solo con la presencia de los escolares del colegio sino también con las familias y vecinos del pueblo.