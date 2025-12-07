HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Mujeres (In)visibles' rescata la memoria de Alburquerque

P. CORDOVILLA.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Casa de la Cultura Luis Landero acogerá el taller 'Mujeres (In)visibles', una iniciativa enfocada en recuperar y poner en valor las historias ... de aquellas mujeres que han contribuido, a menudo en silencio, a la construcción y el sostenimiento de la comunidad desde la vida cotidiana. El taller se llevará a cabo el 9 y 18 de diciembre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  8. 8 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  9. 9 Para comer gambas, Azuaga
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Mujeres (In)visibles' rescata la memoria de Alburquerque