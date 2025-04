«He tenido que oír que las mujeres no tienen ni idea de motos y coches»

Hornachega de pura cepa, Lourdes Acedo, más conocida en el mundo del periodismo deportivo de motor como Lou Acedo, lleva una década trabajando con los ... pilotos de MotoGP más importantes como los hermanos Márquez, Álex Rins, Joan Mir o el vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo. También hace lo propio en F1. Sus primeras prácticas profesionales fueron en la Cadena SER de Hornachos, en su primer año de carrera; 21 años después, recorre el mundo dejando la impronta de Hornachos y Extremadura con su acento.

–¿Cómo llega hasta el mundial de motociclismo de MotoGP?

–En 2008 había un equipo de motociclismo que quería disputar la temporada con una mujer piloto en el campeonato de España y hacer algunas carreras como piloto invitada ('wildcard') en el mundial de MotoGP; me llamaron para gestionar todos los aspectos de imagen y comunicación debido a mi experiencia previa trabajando con proyectos de igualdad de género e impulso del talento con la Comisión Europea. Tras completar un año con ellos, busqué también colaboraciones con otros equipos y pilotos, me encargaban reportajes fotográficos y entrevistas para revistas de motor, prensa nacional e internacional, contenidos para televisión, comunicación de patrocinio, etc.; fui explorando cada campo del periodismo hasta hoy, que también trabajo con temas de F1.

–¿Fueron fáciles sus inicios?

–Fácil no fue, en el mundo del 'motorsport' la competición no es solo para los pilotos, también lo es para todos los que trabajamos en ese sector: hay que ser el mejor mecánico, el periodista más informado, el fotógrafo más rápido. Además, aunque cada vez menos, es un mundo con un patrón muy masculinizado, hay hombres con unos estereotipos de la mujer muy clásicos, y si quieres crecer y que tu carrera profesional tome impulso, hay que superar los estereotipos, estar por encima de ellos, pero tampoco utilizar la discriminación positiva como trampolín. Eso no es igualdad. Hay que confiar en el talento, más allá del género. Como anécdota, puedo comentar que comencé a firmar mis fotos y artículos como 'Lou Acedo' por la ausencia de género que había en el 'Lou'; aún había alguno que soltaba aquello de: 'las mujeres no tienen ni idea de motos, ni coches'.

–¿Cómo es viajar por todo el mundo siguiendo a los pilotos?

–Es agotador. Enriquecedor también, por supuesto, pero, sobre todo, agotador. Estamos una media de 290 días trabajando fuera de casa, con un nivel muy alto de estrés, con continuos cambios de hora para comer, dormir y con jornadas de trabajo de 12 a 14 horas de media en los circuitos. No obstante, este ritmo vertiginoso te hace adquirir muchas tablas. La adrenalina hace que no sientas el cansancio hasta que no paras. Trabajar como periodista viajando por todo el mundo hoy en día es un privilegio porque cada vez se permite menos a los periodistas salir de las redacciones y poder contar las cosas desde el lugar donde acontecen, que es la razón que nos hace ser como somos y querer trabajar en esta profesión. Visitar tantos países te da una visión poliédrica de cómo se trabaja en cada lugar y te haces de una valiosa cartera de contactos.

–¿Es fácil llegar a los pilotos?

–Si se refiere a si es fácil trabajar con ellos, le diré que sí, más si lo comparas con otras aéreas como la política o el fútbol. En 'motorsport' lo que ves es lo que hay. Además, el 'paddock' es como una oficina donde nos conocemos todos; si eres profesional, no sueles tener problemas.

–¿Qué país ha sido el que más le ha impresionado?

–La primera vez que hice el Mundial entero me llamó mucho la atención Catar y el papel de la mujer en esa sociedad. También el crecimiento y cambio sociológico que ha experimentado la ciudad de Doha en esta última década debido a su riqueza en gas y por el Mundial de Fútbol, dos cosas que mueven el mundo. Japón también me llamó muchísimo la atención. Pese a la globalización, ha sido de los lugares donde me he sentido realmente extranjera, aunque cuando conoces a los japoneses ves que tenemos muchísimas cosas en común. Y, hablando del fenómeno fan, Japón y Malasia son otro mundo. Los pilotos son auténticos ídolos en estos países y sus fans producen cualquier tipo de ropa u objeto con su imagen, lo que se te ocurra, son divertidísimos.

–La covid-19 me imagino que también habrá repercutido en el calendario previsto.

–Mucha gente se ha quedado sin trabajo. El calendario de carreras se ha ido modificado y adaptando a la situación sanitaria, se han suspendido carreras en Japón, Malasia, Argentina, EE UU o Australia, el acceso a los circuitos es mucho más restringido que antes de la covid, se creó una burbuja de trabajadores y pilotos, actualmente no se pueden realizar todas las acciones de activación de patrocinio que se llevaban a cabo antes y esto repercute en la inversión de los patrocinadores y en puestos de trabajo. Por suerte, las organizaciones que gestionan estos campeonatos se mueven rápido y con criterio para llevar adelante las temporadas con plenas garantías y eso nos permite a los periodistas seguir trabajando.

–Dentro de esos viajes, ¿hay tiempo para hacer alguna escapada o visitar algunos lugares?

–Por Europa es complicado porque viajamos el mismo día que entramos a trabajar en el circuito y apenas hay tiempo de nada más allá de salir a cenar a algún lugar. Cuando asistimos a grandes premios en Asia, América del Norte y Oceanía, sí tenemos oportunidad de hacer algo de turismo porque estamos viajando durante cuatro o cinco semanas seguidas.

–¿Se ve muchos años en esto?

–Soy de las que piensa que lo mejor está siempre por llegar. Que venga lo que tenga que venir. Sin duda me gustaría seguir creciendo profesionalmente y que eso me haga ser también mejor persona.

–¿Qué le diría a cualquier joven que acaba de terminar los estudios y quisiera empezar a moverse laboralmente en MotoGP?

–Que tenga paciencia para aprender, capacidad de esfuerzo y superación. Que empiece por la base, trabajando en carreras del Campeonato Europeo de Velocidad para luego pasar a las del Mundial. Es importante que se forme en diferentes aspectos, que hable varios idiomas o, al menos, inglés perfectamente. En mi caso, el tener una formación 360º en el área de comunicación me permite abrir el espectro de trabajos que puedo realizar: un día estoy presentando y dirigiendo una rueda de prensa con un piloto de F1 y otro día haciendo fotos o realizando una entrevista.

–En Hornachos está su familia, sus raíces, parte de sus amigos, ¿qué encuentra aquí que hace que esté deseando encontrar un hueco en su agenda para volver?

–Encuentro conexión, inspiración y arraigo. La conexión con mi familia y con la naturaleza de Hornachos me recuerda quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces, valores y principios, y todo eso me ayuda muchísimo a desconectar de otros asuntos, oxigenarme y coger fuerzas para seguir adelante.

–¿Se ve como una hornachega por el mundo?

–Me veo como una mujer por el mundo. Extremadura y Hornachos siempre los llevo en el ADN, ¡y en el acento!

–¿Dónde le gustaría llegar profesionalmente?

–No tengo una idea fija, pero sí una dirección a la que ir. Quiero que esta profesión me haga ser una mujer más sabia y valiente cada día.

–¿Lleva algo de Hornachos en su maleta?

–Siempre llevo loncheados de jamón ibérico de bellota 100% de la empresa hornachega y proyecto familiar Farcedo. Una nunca sabe qué le va a deparar el viaje. En 2020 acabé comiéndomelos en Sri Lanka durante el confinamiento por la covid, donde terminé pasando tres meses tras disputarse el GP de Catar de MotoGP y se parase el mundo como lo hizo.