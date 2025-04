La mujer fallecida en Guareña era vecina de Mérida y tenía 40 años Cuando acabó su actuación con un grupo flamenco en una gala benéfica, se sintió mareada y fue asistida rápidamente por personal sanitario, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida

La mujer que perdió la vida este miércoles en el pabellón deportivo 'La Encina' de Guareña era vecina de Mérida. Se llamaba Jésica F.A. y tenía 40 años y falleció al acabar una actuación de danza.

La muerte se produjo cuando la víctima, con síndrome Down, acababa de bailar junto a un grupo de compañeras de flamenco Down Mérida.

A las seis de la tarde comenzó la gala benéfica de Navidad a favor de Down Mérida que organizaba la escuela deportiva municipal de gimnasia rítmica de la concejalía de deportes del ayuntamiento de Guareña, con una gran respuesta del público, más de 700 personas llenaban el recinto del pabellón municipal.

Alrededor de las siete de la tarde, cuando se habían celebrado ya once actuaciones de las treinta previstas, tocaba el turno al grupo flamenco Down Mérida al que pertenecía Jésica. Cuando acabó su actuación recibieron un gran aplauso de todo el público, se retiraron del tapiz a recoger unos regalos cuando en ese momento la mujer se sintió mareada y fue atendida por una de las monitoras organizadora del evento, Marisa Rodríguez, quien le ayudó a sentarse y pidió ayuda rápidamente. La llamada de socorro fue atendida por un grupo de siete enfermeras que habían asistido al evento. Le practicaron masajes cardíacos durante 45 minutos, además con la presencia rápida de médicos del 112, ambulancia medicalizada y otra del centro de salud que, finalmente, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona.

Además de los efectivos sanitarios, también estaban presentes agentes de la Policía Local y el voluntariado de protección civil de Guareña, y la presencia de los concejales Marisol Heras, Juan Carlos Fernández y Pedro Gil.

Con mucho silencio, orden y respeto el público abandonó el pabellón y el cuerpo de la mujer fue trasladado al centro de salud de Guareña sobre las 20.00 horas, con mucha presencia de gente en el citado centro que había asistido a la gala benéfica acompañando a Jésica.

El pabellón La Encina de Guareña acogía una Gala Benéfica de Navidad a favor de Down Mérida con la participación de gimnastas de Don Benito, Villanueva, Cristina, Oliva de Mérida, Manchita, Valdetorres, Villagonzalo, Hornachos, Calamonte, Mérida, Badajoz, Puebla de la Reina, Almendralejo, Trujillo, Alburquerque y Guareña. El donativo por asistir era de dos euros y los fondos recaudados irían a Down Mérida.

