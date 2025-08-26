La muestra de teatro amateur de Aceuchal tendrá siete obras

La muestra de teatro no profesional de Aceuchal alcanza este año su 34ª edición demostrando su consolidación como una de las citas más destacadas del ... teatro amateur de las que se celebran en nuestro país. Un éxito rotundo que demuestran las 107 obras presentadas al certamen y de las que la organización ha tenido que sacar las seis, procedentes de todo el país.

Se desarrollará del 12 al 27 de septiembre y la primera obra será 'La dama boba', de Trece Gatos Teatro; al día siguiente, Carpe Diem pondrá en escena 'Lady Violet'; Palique Teatro lo hará el 14 con 'La calentura'. El segundo fin de semana arrancará el día 19 con la representación a cargo de +cara Teatro y su obra 'Pantone 361'; el 20 de septiembre, estará Teatro en Construcción con 'La vigilia del pincel', y el domingo 21 será el momento de Plétora Teatro con la obra 'A las ocho y veinte'. Como es tradicional, cerrará el certamen, fuera de concurso, la compañía piporra Acebuche Teatro que ha preparado para el día 27 la obra 'La caduta'.

En el capítulo de premios, se establecen un primer y segundo premio además de cuatro terceros. También destaca por su peculiaridad el homenaje que recibe en forma de premio un espectador determinado del certamen.

Consolidación

Durante la presentación de ayer en la sede de la Diputación pacense, Bartolomé García, miembro de la organización y de la compañía residente Acebuche, destacó «la dificultad que había supuesto la selección de los grupos». Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Cultura, María del Carmen Merchán, se refirió al certamen «como uno de los más consolidados de la región y una de las citas culturales más importante para nuestros vecinos».

Manuel Candalija, director del Área de Cultura, cerró la presentación señalando la importancia del teatro amateur para que después pueda «derivar en el teatro profesional» para los intérpretes.