La Diputación acogió ayer la presentación de la edición de 2025.

La muestra de teatro amateur de Aceuchal tendrá siete obras

107 montajes de todo el país se han presentado a su 34ª edición, que se celebrará del 12 al 27 de septiembre

HoyPaco Galeano

Martes, 26 de agosto 2025, 07:44

La muestra de teatro no profesional de Aceuchal alcanza este año su 34ª edición demostrando su consolidación como una de las citas más destacadas del ... teatro amateur de las que se celebran en nuestro país. Un éxito rotundo que demuestran las 107 obras presentadas al certamen y de las que la organización ha tenido que sacar las seis, procedentes de todo el país.

