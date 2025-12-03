Muere una mujer de 40 años tras una salida de vía en la BA-128, en Sancti-Spiritus

M. F. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Una mujer de 40 años ha perdido la vida tras una salida de vía en la carretera comarcal BA-128. El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 2 de la citada vía, en el término del municipio de Sancti-Spiritus.

El vehículo quedó en un barranco, por lo que se ha precisado la intervención de los bomberos, según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del siniestro a las 8.02 horas de este miércoles.

Además, hasta el lugar se han desplazado varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud: una ambulancia medicalizada, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico del consultorio de Sancti-Spiritus. También han acudido efectivos de la Guardia Civil y un equipo de de mantenimiento de carreteras.

