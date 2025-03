Muere un hombre en Cheles tras cortarse con una motosierra y chocar luego su coche contra una encina

Celestino J. Vinagre Lunes, 18 de abril 2022, 12:22 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Domingo de Resurrección luctuoso en Cheles (1.170 vecinos, comarca de Olivenza). El cuerpo sin vida de un vecino, Francisco Brito, fue encontrado ayer sobre las cuatro de la tarde en un paraje cercano al casco urbano de la localidad. Estaba dentro de su coche, que había chocado violentamente contra una encina en una zona de acusado desnivel. El hombre, de 62 años y con dos hijos, tenía un corte profundo en la pierna izquierda. Este lunes se le ha hecho la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz y será enterrado este martes a las 12.00 horas.

La hipótesis con la que trabajan tanto la Guardia Civil como la familia del fallecido es que Francisco se produjo un corte con la motosierra con la que estaba talando olivos. Estaba cortando leña desde primera hora de la mañana en un terreno dentro del conocido paraje chelero La Talanquera. El corte era profundo y Francisco decidió coger el coche para desplazarse con urgencia para recibir atención sanitaria. No llamó al 112 porque no tenía móvil en ese momento. Pero lamentablemente no pudo circular durante mucho tiempo.

Fue perdiendo abundante sangre y primero chocó contra un olivo y, después, tras caer por una cañada con apreciable desnivel, impactó violentamente su vehículo contra una encina. Allí estuvo unas cuantas horas, se intuye, hasta que su familia lo encontró a primera hora de la tarde de ayer. Un yerno había salido a buscarlo ante la inquietud que mostraba su suegra por la tardanza de Francisco a la hora de llegar a casa para la comida.

Según confirma la Guardia Civil a HOY, el punto donde se encontró al vecino con su vehículo es un terreno rústico próximo a la carretera autonómica Ex-315, en el kilómetro 20, cerca a la orilla española del embalse de Alqueva.

«Ha sido una noticia que ha impactado en el pueblo. Era una buena persona. Estamos consternados», resume a este diario Antonio Sierra, alcalde de Cheles.

Aunque el corte era profundo, el alcalde ha dicho a Europa Press que no era tan grave como para provocar su muerte. Esta se ha producido, según el resultado de la autopsia, por el impacto del coche contra la encina, ha informado el regidor chelero.