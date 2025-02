El extremeño José Luis Pineda, a punto de coronar el pico más alto de América del Norte

Soledad Gómez Domingo, 26 de junio 2022, 11:13 Comenta Compartir

El villanovense José Luis Pineda se ha embarcado en la aventura de escalar el Monte Denali en Alaska. Se trata de un proyecto deportivo consistente en alcanzar la cima más alta de América del Norte, con sus 6.192 metros, por su ruta oeste. A su vez, este proyecto se incluye en otro que contempla alcanzar las cumbres más altas de cada continente, iniciado hace algunos años.

Dicha aventura fue planificada durante la pandemia junto con otros dos compañeros amantes del montañismo, Jesús Hidalgo y Jesús Mansilla. Sin embargo, por diversas circunstancias, ellos no han continuado con esta expedición, según explicaba el propio Pineda en las redes sociales antes de partir, el pasado 11 de junio. Sin embargo, el hecho de no ir acompañado por sus compañeros, le hizo replantearse el viaje, aunque, finalmente, no ha desistido de sus intenciones.

La expedición está siendo documentada y compartida a través de la página de Facebook Alaska 2022 - Monte Denali - 6.192 m, aunque no siempre encuentra las condiciones idóneas para escribir y conectarse. Las últimas noticias de su expedición son de este viernes por la mañana, hora española, ya que allí hay diez horas de diferencia. Entonces, supieron que había alcanzado el campo-3, según comunicó vía telefónica a sus familiares, habiendo superado «el tramo más difícil hasta el campamento 3, con muchísimo frío, ya que apenas podía utilizar el teléfono satélite sin guantes».

Ampliar Uno de los campamentos durante la expedición de ascenso al Monte Denali en Alaska. HOY

Asimismo, relataba que las heridas de las botas sufridas días anteriores le han mejorado y el quemador para fundir nieve va algo mejor. En esta parada, Josechu, como le conocen sus amigos, está reponiendo fuerzas y descansando para acometer los últimos días antes del intento de alcanzar la cumbre. Tal y como ha trasladado en los últimos días a la familia, el tiempo está siendo muy complicado, con abundantes nevadas, lo que ha hecho muy complicado el transporte de todo el material de un campamento al siguiente de más altura.