Monago defiende la convivencia en los pueblos tras el escrache al candidato del PP en Alange El presidente de los populares ha lamentado que haya gente en política en la región «que está en el frentismo» EUROPA PRESS Martes, 4 junio 2019, 19:12

El líder del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha apelado a «trabajar por la convivencia« en los pueblos de la región, ante el «escrache» sufrido por Fabián Hurtado, candidato 'popular' en wl municipio pacense de Alange en los pasados comicios municipales, el pasado 26 de mayo a la salida de un colegio electoral.

Así, Monago ha afirmado que «la democracia es un valor» pero que «hay que cuidarlo cada día y sacarle brillo», y ha afeado que «lo fácil es la tensión y faltar al respeto» pero «esto no puede volver a suceder porque las cosas, si no van a menos, van a más». «Se empieza por el insulto y la falta al respeto y esa escalada no tiene fin«, ha sentenciado.

De igual modo, ha lamentado que haya gente en política en la región «que está en el frentismo, en las trincheras y que no les vale con ganar las elecciones», sino que están en el «hay que machacarlos» algo que rechaza «de plano» el PP.

Al mismo tiempo, ha lamentado que en pleno siglo XXI se tenga que «reclamar esto» ya que «es un día de tristeza por lo que ha pasado en Alange», algo que a su juicio, significa una «regresión», informa en nota de prensa el PP extremeño.

Monago ha recordado, en este punto, que «la labor de la oposición es controlar al gobierno y denunciar las irregularidades porque es cumplir con nuestra obligación« y »lo contrario, sería delictivo«.

Además, ha agradecido a Fabián Hurtado y a los compañeros del PP en Alange «su entereza y su aplomo», y les ha animado a seguir «dando la cara por los votantes» que optaron por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales en dicha localidad.

Por último, José Antonio Monago ha lamentado que «nadie» del PSOE «haya dicho ni mú» sobre el escrache sufrido por Fabián Hurtado, lo que significa que «consienten esta forma de hacer política, del insulto y de vejar al adversario político».