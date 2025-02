«Es un modo de vivir, escribo permanentemente»

GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 12 de diciembre 2021, 08:54 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

La almendralejense Malén Álvarez ya tiene una amplia experiencia como escritora. Después de haber publicado tres novelas y varios cuentos, ha decidido dar un paso más al publicar un volumen con una serie de cuentos, todos ellos de misterio y con un nexo en común, la sorpresa del final.

El libro 'Cuentos Olvidados' ha sido editado por la Editora Regional y, después de haber sido presentado en Cáceres, esta escritora lo presentará en el salón de Cajalmendralejo este próximo lunes.

–¿Será un acto especial?

–Me apetecía presentarlo en Almendralejo, porque soy de allí y allí está toda mi familia.

–Tiene muchos cuentos, pero este es el primer libro con varios cuentos.

–Sí. He escrito muchos cuentos, todos publicados en revistas, pero me apetecía tener un volumen con todos juntos. El libro tiene una línea argumental y todos tienen un final sorprendente, que es lo que los une. Es una sorpresa, un escalofrío, que es la columna vertebral. Son cuentos de misterio, hay un misterio que no se ha resuelto.

–¿Es diferente escribir un libro que un cuento?

–Sí, es muy diferente, pero yo con este he seguido la misma técnica que para una novela. La novela te exige mucha concentración, porque el hilo tiene que ser coherente durante toda la narración. Y la gente piensa que el cuento es más fácil, porque no tienes que mantener ese hilo. Pero el cuento es muy difícil porque te exige crear una historia completa, unos personajes creíbles y con poco espacio y tienes poco sitio para moverte. Tienes que inventar nuevos personas y no repetir nombres. Lleva mucho trabajo.

–¿Hay más lectores de novela que de cuentos?

–El que es buen lector, se traga lo que tiene entre las manos. Y luego hay quien no le gusta y a quien le gustan todos los géneros. Yo he tenido una buena acogida con este libro y hay quien dice que le sabe a poco.

–Usted es docente, ¿pero qué significado tiene la escritura?

–Es un modo de vivir, escribo permanentemente, aunque no publique permanemente, porque depende de otras personas. Lo que escribo va a una carpeta y hay en ella un montón de relatos o cuentos. A veces tengo ahí alguna historia de la que algún día puedo echar mano.

Prestigio

–La Editora Regional le ha publicado varios libros. ¿Se siente afortunada por ello?

–Sí, tengo una novela editada de la colección La Gaveta, 'La cáscara amarga'. Hacen muy bien en cuidar las ediciones y la impresión es muy difícil. Y sí, me considero una afortunada porque Editora Regional está muy considerada, tiene mucho prestigio en el mundo editorial. Para mí es un privilegio estar ahí.

–¿Qué opina del momento actual de la literatura extremeña?

–Creo que está en un buen momento y hay gente muy válida y se están haciendo cosas muy interesantes. En general hay gente de mucha calidad. Y Extremadura es buena tierra de escritores. Hay muy buenos escritores.