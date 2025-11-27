Mirandilla entierra a Miguel Fuertes Molina Era un agricultor que murió a los 26 años en penosas condiciones en la cárcel de Orduña tras pasar antes por el campo de concentración franquista de Castuera

La consejera vasca de Justicia, el alcalde de Mirandilla, Paco Cerrato, de la Asociación de Memoria Histórica de Tierra de Barros y un sobrino-nieto, este jueves, en el camposanto de Mirandilla.

Celestino J. Vinagre Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:20

Miguel Fuertes era agricultor de profesión y estaba soltero. Llegó a Orduña el 8 de diciembre de 1939 tras pasar por el campo de Castuera. Falleció a los 26 años de edad el 28 de mayo de 1941. Según certificado de defunción por avitaminosis. Desde la tarde de este jueves sus restos descansan para siempre en su pueblo, Mirandilla (1.246 vecinos, a 12 kilómetros de Mérida).

Las exhumaciones en Orduña realizadas por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, dependiente del Gobierno vasco, permitieron su identificación.

Tanto en el año 2023 como en el pasado 2024 se recogieron las muestras de dos sobrinos de Miguel para su posterior cotejo con los restos exhumados. Sus restos fueron entregados ayer a la familia y fueron inhumados en el cementerio de su localidad natal de Mirandilla.

En presencia de cuatro sobrinos, vecinos, el alcalde de Mirandilla, José María Carrasco, y la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, quien recordó a los otros dos extremeños inhumados este jueves procedentes de Orduña, Manuel Guillén Expósito, de Badajoz y Antonio Monge Crucera, de Medellín.