«Lo hemos mirado todo, es como si a Manuel se lo hubiera tragado la tierra»

Un día más sin rastro de 'el Cano'. Se cumple una semana de la desaparición de Manuel Pérez y en las jornadas de búsqueda que se han realizado hasta el momento no se han encontrado pistas sobre lo que ha podido pasarle.

Ayer se incorporaba al operativo un helicóptero y se volvió a rastrear su finca, pero tampoco hubo resultados. Además, en el dispositivo de ayer participaron cuatro patrullas de la Guardia Civil y agentes de la Benemérita con perros especializados en la búsqueda de personas.

Asimismo, participaron guardas de campo en el dispositivo de búsqueda, que se centró en las inmediaciones del municipio, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

A José Osorio Vicho, jefe de la Policía Local de Oliva de la Frontera, se le nota el cansancio y la impotencia en la voz mientras relata la jornada de búsqueda que tuvieron ayer.

«Había que descartar ya la ruta que presumiblemente Manuel hacía cada vez que iba a Oliva desde su casa. Cinco agentes del cuerpo de la Policía Local de Oliva de la Frontera, la patrulla de la Guardia Civil y los guardas rurales del Ayuntamiento hemos recorrido a pie unos 15 kilómetros, coordinados con una distancia de unos 50 metros unos de otros, y hemos barrido los aledaños del camino por donde él circulaba. Hemos vuelto a recorrer su finca, todo los 'Galvanes' entero, y es que ya no sabemos dónde mirar más», explicó a HOY.

Osorio reiteró que «resultados, ninguno. El helicóptero que se ha incorporado hoy [por ayer] tampoco ha visto nada. Es que ya no sabemos más sitios donde poder mirar. La Policía Local al completo lleva una semana haciendo jornadas extras, estamos en las búsquedas siempre casi todos los agentes que podemos; y la verdad es que estamos ya un poco cansados, ya no tienes ni idea de dónde mirar, ya lo hemos hecho todo de arriba abajo cuarenta veces. Y no hay resultados, es como si se lo hubiera tragado la tierra».

Como viene informando HOY, 'el Cano' fue visto por última vez el sábado pasado cuando salía de la casa donde vive con ropa del trabajo. Los indicios apuntan a que se había cambiado en el campo antes de montarse en un coche que lo recogió en una cancilla, a la altura del lugar conocido como 'pista del camino de Jerez'.

Ante estos datos, se ha buscado, también sin éxito, una posible bolsa con la ropa que previsiblemente llevaba al salir de la casa.