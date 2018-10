La 'Milla Canina Calzada Romana', que debía celebrarse ayer y que se suspendió todavía no tiene fecha de celebración, según la Concejalía de Deportes de Puebla. Esta actividad lúdica tenía la pretensión de ser una ocasión de fiesta para las mascotas. Por ello se había previsto dos 'carreras': cross y cani-cross, según el participante fuera o no acompañado de mascota. No se admitían perros de razas peligrosas ni aquellos animales que no superaran un control veterinario.