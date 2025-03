Los melones y sandías de San Bartolomé, lejos de sus récords

El Concurso Rufino Pineda Mendoza es una cita que se repite cada mes de agosto en Villanueva de la Serena y que rara vez no ... gana Antonio González Casillas en la modalidad de sandía. Este viernes lo volvió a hacer, aunque se quedó lejos de su propio récord. Con un ejemplar de 55,900 kilogramos, se llevó el primer premio entre las seis sandías presentadas al concurso.

En la modalidad de melones, con nueve ejemplares presentados, el primer premio fue para el de Juan Vicente Manchado, con un peso de 27,750 kilogramos. Además, Manchado también se llevó el segundo premio en las sandías, con un ejemplar de 42 kilos y 550 gramos. «Este año hemos hecho doblete, aunque en el de sandía ha sido una sorpresa», expresaba Juan Vicente que también revelaba como parte del secreto la semilla, «que la tenemos ya desde hace unos años y es híbrida, pero luego está la dedicación desde que se siembra hasta que se recoge». Además, añade, hace falta «mucho riego y mucho abono».

Aunque no es agricultor, participa habitualmente desde hace año por tradición familiar, «y seguiremos colaborando para que esta tradición no se pierda en Villanueva». Cabe recordar que esta cita, que cumple su 61ª edición, se enmarca dentro de la programación de las Fiestas de San Bartolomé de Villanueva de la Serena. El récord de la sandía a nivel nacional lo mantiene en este concurso Antonio González Casillas con los 99 kilos y 350 gramos registrados en 2019. «Es muy difícil superar ese récord, al menos, yo no creo que lo consiga», reconoce Antonio. En el caso del melón, el récord lo tiene Llorenç Soler que el año pasado presentó en Villanueva un ejemplar de 31,600 kilos.

Meteorología adversa

En el objetivo de superar este récord, uno de los factores fundamentales es la meteorología, que no está acompañando en las últimas ediciones del concurso, tampoco en esta. «Desde que siembro estas sandías, no he conocido otro año peor que este», dice Antonio González sobre estos frutos que sembró a primeros de mayo, casi en la misma fecha que Juan Vicente Manchado, «pero el calor excesivo no le gusta al melón y este año ha sido muy cambiante, con muchos altibajos en las temperaturas».

Tras la procesión de ayer, las fiestas de San Bartolomé concluyen hoy con diversos juegos infantiles, así como el tradicional concurso de dibujar al Santo.