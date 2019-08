«Somos las mejores 'Amistades peligrosas' que pude soñar» Cristina del Valle. :: hoy «Tenemos un estilo único y personal y eso creo que es lo más importante» Cristina del Valle Cantante JUAN AGUILAR Jueves, 15 agosto 2019, 10:32

azuaga. Decir el nombre de Cristina del Valle es decir 'Amistades Peligrosas', uno de los grupos más importantes de los años 90, que sigue en la brecha e intenta mantener la misma frescura. Mañana estarán en el Europa Fun Music. Pero además Del Valle es una mujer luchadora, un icono en la defensa del pueblo saharaui, la igualdad y miembro de la plataforma de Mujeres Artistas.

- ¿En qué parcela se siente más cómoda?

- Todo es una unidad. Soy artista de nacimiento y la música para mí es el instrumento para transformar el mundo. En mis canciones y en cada escenario expreso, denuncio, comparto y me emociono. Podemos transformar el mundo, barrer la miseria, la deshumanización, recuperar la empatía, construirnos en igualdad... El arte es un instrumento para construir una cultura de paz en un mundo donde la violencia está normalizada y goza de total impunidad.

- ¿Cómo empezó su lucha?

- Desde que tengo uso de razón fui construida por una madre superviviente de la violencia, que me educó en la empatía, la justicia y la dignidad y en la lucha por un futuro donde las niñas no tengan que vivir lo que yo viví, para que vivan libres de violencia y portadoras de derechos.

- ¿Qué queda de la Cristina de los 90?

- Queda la capacidad de emocionarme con la vida, de disfrutar cada momento, de buscar siempre la excelencia en el trabajo por el profundo amor y respeto que siento por el público. Amo mi profesión con locura.

- ¿En qué momento se encuentra?

- Siento que en el mejor de mi vida. Hago lo que deseo y disfruto a cada minuto. Tengo a mi lado al mejor de los compañeros y juntos somos las mejores amistades peligrosas que nunca en mi vida pude soñar.

- ¿Te has encontrado con muchas piedras en el camino?

- Muchísimas, y he pagado un precio muy alto por no rendirme nunca, por no callarme y por no vender ni mi libertad ni mi dignidad. Rompí hace muchos años los candados de las puertas del éxito, la fama y el mercado para ser libre. Tenía las alas rotas y el alma herida, pero remonte el vuelo y aquí estoy, feliz de seguir luchando por aquello en lo que creo, la música.

- Amistades Peligrosas es un fantástico proyecto profesional para que la sociedad tome conciencia.

- Este es el momento de Amistades Peligrosas, sin duda alguna. La música y los artistas necesitamos impulsar cambios, denunciar injusticias, transmitir principios y dar voz a realidades calladas o invisibilizadas.

- Ahora el otro cincuenta por ciento de 'Amistades' lo integra Marcos Rodríguez.

- Marcos es el autor de siete de los temas del disco. Temas que están llenos de frescura compromiso y mucha pasión. Tenemos un estilo único y personal y eso creo que es lo más importante.

- ¿Cómo llegó Marcos Rodríguez a Amistades Peligrosas?

- Como un ángel que la vida te regala, como un alma gemela. Hace dos años, en Torredelmar, nos subimos juntos al escenario y al bajar nos abrazamos para no separarnos nunca. Es mi motor, mi fuerza, mi compañero fiel y leal. Un artista impresionante entregado en cuerpo y alma a la música.

- Ahora tienen un nuevo disco en el mercado, Pacto de sal. ¿Qué van a ofrecer mañana en Azuaga?

- Que estas son las Amistades Peligrosas, las construidas con un pacto de amor y verdad, esas serían las amistades si hubiéramos nacido en el 2019. Las amistades con las que siempre soñé y ahora las transgresoras, peligrosas y llenas de fuerza. Lo veréis y lo sentiréis en el concierto, nos entregamos por completo.