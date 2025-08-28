HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajos en uno de los colegios de la localidad. E. D.

Mejoras en los colegios de Villanueva antes del nuevo curso escolar

El Ayuntamiento aprovecha las últimas semanas del verano para realizar diversas reparaciones y pintar pasos de peatones

E. Domeque

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:46

A pocas semanas de que comience el nuevo curso escolar 2025/2026, desde el Ayuntamiento y como cada verano, se llevan a cabo diversos trabajos de mejora y mantenimiento para que todos los centros escolares de la ciudad comiencen sus clases con total normalidad.

Estas labores, fruto de las necesidades que los equipos directivos han trasladado, se centran en trabajos de pintura, albañilería, fontanería y electricidad. Unos trabajos que continúan durante todo el año, aunque se incrementan en verano aprovechando las vacaciones escolares.

Además, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en las zonas escolares de la ciudad, durante este mes de agosto están pintando los pasos de peatones de las inmediaciones de los centros educativos de cara al próximo curso que comenzará en el mes de septiembre.

Seguridad vial

Unas labores que contribuyen a la mejora y al refuerzo de la visibilidad de pasos de peatones, líneas de detención y zonas de estacionamiento regulado, especialmente en aquellas vías con mayor afluencia de tráfico en las horas de entrada y salida de los colegios. Así lo informan desde Policía Local, quienes afirman que los trabajos finalizarán antes del comienzo del curso escolar.

