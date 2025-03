Medio millar de senderistas recorren los terrenos de Salvatierra en los que se proyectó el vertedero La marcha ha sido organizada por la plataforma 'Salva tu tierra', que no descarta más acciones contra un proyecto que ha sido archivado por la Junta

Domingo, 6 de noviembre 2022, 17:46 | Actualizado 19:14h.

Más de 500 personas han participado este domingo en una ruta senderista para protestar por el proyecto del gran vertedero en la zona de Salvatierra de los Barros. La marcha ha sido organizada por la plataforma 'Salva tu tierra' y durante el acto se ha leído un manifiesto, se han lucido banderas de Extremadura y se ha coreado el himno de la región.

Llegados de varios municipios de la comarca pacense Sierra Suroeste, los caminantes han recorrido los terrenos que se verían afectados por este proyecto, cuyo expediente ha sido archivado por la Junta de Extremadura por no entregar a tiempo la documentación requerida.

La plataforma 'Salva tu tierra' asegura que continuará con más acciones de protesta para que, pese al archivo administrativo del proyecto por parte del Ejecutivo regional, la ciudadanía no deje en el olvido esta cuestión por si se retoma el mismo, según ha informado este domingo este colectivo.

Hozono Global es el promotor de una instalación con capacidad para 178.000 toneladas al año. El grupo empresarial presentó un recurso de alzada contra la decisión de la Junta de archivar la solicitud de los permisos ambientales demandados por la empresa con sede en Murcia y, por tanto, frenar el proyecto de residuos industriales.

La empresa 3RS Gestión MA Extremadura, perteneciente al citado grupo Hozono Global, solicitó a la Junta la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental para construir esta planta de tratamiento y eliminación en vertedero de residuos industriales.

Según publicó el Diario Oficial de Extremadura, el proyecto consistía «en la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación destinada a la gestión de residuos industriales. Se llevarán a cabo operaciones de recepción, almacenamiento temporal, valorización de residuos, tratamiento de inertización, y eliminación mediante depósito en vertedero».

Según detallaba la empresa en su petición, el complejo estaba proyectado para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos serían eliminadas en el vertedero, tras someterlos a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo se proyectó para 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.

Salvatierra de los Barros