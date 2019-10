Medio millar de oliventinos votarán mañana en las elecciones portuguesas Cuatro oliventinos que votan por primera vez en Portugal, mostrando su documento de identidad español y luso. / Pakopí Por primera vez, los vecinos que lograron la doble nacionalidad podrán elegir a los diputados de la Asamblea lusa MIRIAM F. RUA Sábado, 5 octubre 2019, 08:39

Los extremeños tenemos a la vista el 10-N. Será la tercera vez que vayamos a las urnas en apenas seis meses. Pero hay medio millar de oliventinos que están llamados a otra votación, la que se celebrará mañana en Portugal para elegir a los parlamentarios de la Asamblea de la República. Son los que en la cartera llevan el DNI y el Cartão de Cidadão.

De los 11 millones de electores portugueses que podrán ejercer su derecho al voto mañana, alrededor de 500 son de Olivenza. Un hecho histórico que protagonizarán los primeros vecinos que lograron la doble nacionalidad, hace ahora casi cuatro años.

«Me hace ilusión votar», reconoce Joaquín Fuentes, quien ha estado al frente de Além Guadiana, la asociación cultural ya desaparecida que ayudó a desenmarañar la tramitación burocrática ante el Ministerio de Justicia luso a los vecinos que querían convertirse en ciudadanos portugueses. Lo hicieron, amparándose en el mismo argumento de la ley que reconoce a los judíos sefardíes como ciudadanos tanto en España como en Portugal. Al final, recuerda, durante cinco siglos Olivenza fue portuguesa.

La misma ilusión por participar en la democracia lusa manifiesta Manolo Coronado. Tanto él como su mujer ya tienen la doble nacionalidad y ahora es su hijo el que está en trámites de obtenerla. «Estamos encantados de haber conseguido este logro que para nosotros es histórico y cultural». Personalmente para él, la alegría es doble:«Como republicano, para mí es una maravilla votar en una república».

«Siento que estoy participando de un hecho histórico. Es un paso más que nos hace diferentes. Para mí votar es un privilegio», manifiesta José Antonio González Carrillo, otro oliventino con doble nacionalidad.

No habrá urnas en Olivenza para la votación de mañana, el Estado luso ha considerado a los oliventinos con doble nacionalidad como portugueses residentes en el extranjero. La mayoría ya ha elegido al partido político que quieren que lidere Portugal durante los próximos cuatro años y ha enviado su voto por correo.

Días antes de la cita electoral, recibieron en su domicilio una carta informándoles de que podían votar. Un hecho histórico, ya que aunque en las elecciones europeas de mayo pudieron elegir si votar como ciudadano español o portugués, en este caso es la primera vez que tienen la oportunidad de participar directamente en unas elecciones lusas.

Después recibieron en sus buzones la papeleta con el listado de todos los partidos políticos que concurren a los comicios. «El procedimiento es muy sencillo. Se marca con una equis la casilla del partido que quieras, la metes en el sobre verde que ya viene franqueado con una fotocopia del documento de identidad portugués y desde Correos de Olivenza la mandan a Portugal», detalla Fuentes. Para los que quieren meter la papeleta en la urna, mañana podrán hacerlo en Sevilla, en el Consulado portugués.

«Es un caso único y curiosísimo que pone a Olivenza en el mapa y nos coloca como capital ibérica. Lo hemos conseguido gracias a los 500 años que pertenecimos a Portugal, lo que reivindicamos con orgullo porque forma parte del presente y puede formar parte importante de nuestro futuro», valora el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade.

Ni mítines ni propaganda

El primer edil desvela que el Partido Socialista, que es el que sostiene el bloque de izquierda que ha gobernado esta legislatura, ha estado a punto de hacer campaña electoral en Olivenza. «Hablé con Luís Testa y Ricardo Pinheiro, que son el número 1 y 2 respectivamente de la candidatura del distrito de Portalegre al Congreso porque querían haber venido a Olivenza a dar un mitin, pero por problemas de agenda al final no han podido».

No ha habido mítines en esta ocasión, ni tampoco propaganda electoral. «Mi voto ha sido razonado. Lo he hecho bajo unos ideales y con conocimiento de lo que ofrece cada partido», asegura González Carrillo. Lo mismo dice Coronado: «Estoy al tanto de lo que pasa y he votado teniendo en cuenta dos cosas, que haya un poco de continuidad en Portugal y que en Extremadura gobierna el partido socialista y las relaciones serán más fluidas si en los próximos años gobierna el mismo partido».

Fuentes también ha tenido en cuenta la clave española a la hora de dar su voto, pero dice que para futuras elecciones espera que Olivenza entre en los programas electorales de los partidos. «Me gustaría que tuvieran un guiño, en el sentido de ofrecer medidas que apoyen la lengua, la enseñanza y la cultura portuguesa en Olivenza».

Mañana irán a las urnas 500 oliventinos, pero ya hay otro medio millar que está en trámites de lograr la doble nacionalidad y que podrán votar en futuros comicios. Y a estos hay que sumar la comunidad de portugueses, alrededor de 300, que viven en Olivenza y que también van a las urnas. Una suma de votos que los partidos lusos tienen por conquistar.