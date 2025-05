María Isabel Rodríguez Palop presenta en Llerena 'Detrás de las palabras'

Antonio Martín Sánchez Domingo, 4 de mayo 2025, 09:45 Comenta Compartir

La periodista especializada en flamenco, María Isabel Rodríguez Palop presento en la Peña Cultural Flamenca Ciudad de Llerena, su segunda obra 'Detrás de las Palabras', donde indaga en ese otro flamenco con el que el artista comunica, vive y expresa.

«Uno de los objetivos de esta publicación es escuchar, en otras voces, cómo se siente el flamenco extremeño. Es por eso que no he querido publicar ninguna entrevista de artistas de la tierra, porque quería que sus nombres resonaran en la de otros. Es mi particular homenaje al arte extremeño que, en lo personal y profesional, tanto me ha dado y me da».

En total, 32 entrevistas a artistas como Miguel Poveda, Carmen Linares, Mercedes de Córdoba, José Mercé, Pepe de Lucía, Blanca del Rey, Farruquito, Niño de Pura o Serranito en formato libro, para dejar frente al paso del tiempo las vivencias generadas.