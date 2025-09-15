En marcha la construcción en Almendralejo de viviendas sociales de 'cohousing'

Paco Galeano Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con la colocación del vallado y del cartel identificador de la obra se reanudaban hace unos días los movimientos en el solar que acogerá una nueva promoción de viviendas sociales en Almendralejo. Se harán en un suelo cedido por el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura en la calle Juan Navia 13, en la barriada de San Roque, y se trata de un total de 20 viviendas en régimen de alquiler social que estarán dirigidas de forma preferente a familias y sobre todo jóvenes que las necesiten.

Otra particularidad con la que contará el diseño de estas viviendas es su denominación como viviendas tipo 'cohousing' o viviendas colaborativas. Un modelo bastante asentado en otros países europeos cuya principal característica es la de fomentar la interacción social de los propios residentes ya que los edificios cuentan con varias zonas comunes que permiten realizar actividades de forma conjunta. La finalización de la construcción está prevista para el verano de 2027.