Manuel Rama: «Miedo no siento, pero vértigo sí»

José Manuel Rama, a la izquierda, el día de su presentación. :: cedida Va a protagonizar uno de los cambios de Alcaldía más sonados: el de Villafranca de los Barros, siempre con gobierno del PSOE desde 1983

José Manuel Rama Mayo (Villafranca de los Barros, 1981) nació en el seno de una familia numerosa, humilde y trabajadora. Estudio Ingeniería Técnica de Obras Públicas merced, según destaca, «al mucho trabajo y sacrificio» de sus padres. Hoy, este villafranqués, casado y con dos hijas y que después de trabajar por cuenta ajena en la gestión económica de medianas obras públicas sufrió la crisis y tuvo que ponerse por su cuenta, va a hacer historia porque accederá a la Alcaldía de Villafranca de los Barros, un puesto que durante 20 años en dos etapas, la última desde 2003, ha ocupado el socialista Ramón Ropero. Rama accede a la Alcaldía merced a sus cinco concejales y a los cuatro del PP (el PSOE obtuvo 8). En esta entrevista cuenta sus inicios en política y sus expectativas en el nuevo cargo.

-¿Cómo surge la idea de presentarte a las elecciones?

-Ciudadanos Villafranca contacta conmigo a finales de 2018 y me propone acompañarles en su candidatura. Tras mi salida del órgano directivo de la hermandad de San Isidro, acepto ir en la lista y expreso mi deseo de no encabezarla, aunque finalmente acabo cediendo.

-¿Por qué eligió afiliarse a Ciudadanos Villafranca?

-Porque veo en Cs una forma diferente de hacer política, constructiva y proactiva, sin descalificaciones ni enfrentamientos, buscando el dialogo y el entendimiento.

-¿Qué papel han desempeñado sus compañeros?

-Han sido personas muy activas durante la campaña en la captación del voto, buscando la complicidad con familiares, amigos y conocidos, repartiendo nuestra información, han estado volcados.

-¿Esperaba desbancar a Ramón Ropero?

-El objetivo del partido era presentar lista y sacar uno o dos concejales, como mucho. Eso era un buen resultado, pero no supe extrapolar el calor que nos hacía llegar el pueblo de Villafranca en número de votos por falta de experiencia. Sabíamos que la lista tenía tirón, pero no hasta el punto que luego ha sido.

-¿Ahora mismo qué siente, miedo, responsabilidad, vértigo?

-Miedo en ningún momento. Vértigo sí. La noche del 26 de mayo sentí una gran ilusión, una fuerte responsabilidad y una gran satisfacción porque los resultados que logramos habían sobrepasado con creces las expectativas iniciales.

-¿Cree ser capaz de conducir un Ayuntamiento como el de Villafranca de los Barros, siempre gobernado por el PSOE?

-Sí. Desde el 26 de mayo hemos recibido muy buen asesoramiento por parte del partido, que ha puesto a nuestra disposición a muy buenos profesionales conocedores de la Administración local, así que estoy muy tranquilo en ese sentido. Necesito, y sé que cuento con ellos, a los concejales, que son buenos profesionales en su área de trabajo que me acompañarán en la tarea de la gestión del interés general de Villafranca. Será cuestión de ponernos en marcha, aplicar nuestros cambios y alcanzar de nuevo la normalidad.

-¿A partir de hoy, y tras su toma de posesión, qué es lo que más le preocupa?

-Lo más importante será saber calmar la incertidumbre y volver a la normalidad en un ambiente más democrático y participativo.

-¿Harán una auditoría al Ayuntamiento?

-Nuestra idea es hacer la auditoría anunciada. Al inicio de la legislatura tendremos mucho trabajo e iremos conociendo el esquema funcional del Ayuntamiento, en el día a día iremos tomando datos y sacando conclusiones.

-¿Cómo ha vivido la aparición de documentos del Ayuntamiento en contenedores de la localidad?

-Para evitar echar más leña a un fuego latente prefiero no valorarlo. La posición de Ciudadanos Villafranca ha sido denunciar unos hechos: el hallazgo de documentos municipales en un contenedor de papel ante la Guardia Civil. Ciudadanos no ha acusado a nadie. El resto de actuaciones han sido llevadas a cabo de oficio por el Juzgado de Villafranca y la Guardia Civil, como son la orden de precintar el contenedor hallado, buscar en otros posibles contenedores, toma de declaración a testigos, acudir al Ayuntamiento en busca de más documentos, entre otros. Como futuro alcalde ya me preocupa el interés general, y dentro de ese interés general veo que se ha podido vulnerar el derecho a la protección de los datos privados de personas que los hayan entregado en el Ayuntamiento. Por algo la denuncia ha sido admitida a trámite y está siendo instruida.

-¿Cómo se lleva con Ramón Ropero, que será el jefe de la oposición?

-Trabajé el año 2014 en el Ayuntamiento de Villafranca como administrativo para la actualización del padrón del IBI. Nunca tuve una mala palabra ni un mal gesto por parte de Ramón Ropero. El pasado año con motivo de mi interés para solicitar la Ayuda de Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria acudí en busca de Ramón para comentarle mi caso. Me atendió perfectamente, y me derivó a los servicios competentes en la Junta de Extremadura. Me ahorró muchos pasos y le estoy agradecido.

-Tras su incorporación a Ciudadanos ha habido quien le ha felicitado y quien le ha dejado de saludar. ¿Qué le parece?

-No lo entiendo y me disgusta. La política en democracia no tiene que crear enfrentamientos sino que debe servir para alcanzar consensos y resolver problemas.