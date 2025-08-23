Manuel Gómez, Nando Juglar, Julián Antúnez y 'Curro', medallas de Jerez

C. J. V. Sábado, 23 de agosto 2025, 09:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento anuncia los premiados con las medallas de Jerez en su segunda edición. Se entregarán en el acto institucional del 7 de septiembre que realiza por el Día de Extremadura. Será a las 21.00 horas en la plaza de España. Los galardonados son el hostelero Manuel Gómez, el ciclista Julián Antúnez, el cantautor Nando Juglar, las asociaciones locales de donante de sangre y órganos y Francisco Gallardo, presidente de la Junta de Cofradías durante diez años.

Las medallas de Jerez fueron instituidas por el equipo de Gobierno local que encabeza Raúl Gordillo en esta legislatura «por su trabajo, dedicación y logros que redundan en la buena imagen» del municipio. Son un distintivo diferente al ya establecido de 'Jerezano ilustre', que han recibido desde 2017 Alfonso Gallardo, Feliciano Correa, Ricardo Leal y, a título póstumo, el exalcalde Manuel Calzado.

Manuel Gómez, fundador del hotel Oasis, recibe la medalla «como trabajador incansable y arriesgado promotor de numerosos establecimientos y actividades»; Julián Antúnez, como miembro más laureado del Club Ciclist, y Rafael Fernando García González, Nando Juglar, por su trayectoria de compositor y cantautor, nacido en Valdelacalzada pero muy vinculado a Jerez (vive en Valuengo).

La medalla para los donantes de sangre y órganos se justifica por su «sentido de solidaridad y responsabilidad». Y para Francisco Gallardo, 'Curro', por su «incuestionable implicación y trabajo en el crecimiento de nuestra Semana Santa».