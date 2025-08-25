Manuel Gómez, Nando Juglar, Julián Antúnez, 'Curro' y los donantes de sangre y de órganos, medallas de Jerez Se entregarán el 7 de septiembre, a las 21 horas en la plaza de España, en el acto institucional del Ayuntamiento por el Día de Extremadura

Celestino J. Vinagre Lunes, 25 de agosto 2025, 20:04 Comenta Compartir

El Ayuntamiento anuncia los premiados con las medallas de Jerez de los Caballeros en su segunda edición. Se entregarán en el acto institucional del 7 de septiembre que realiza por el Día de Extremadura. Será a las 21 horas en la plaza de España. Los galardonados son el hostelero Manuel Gómez Caballo, el ciclista José Julián Antúnez Bravo, el cantautor Nando Juglar, las asociaciones locales de donantes de sangre y órganos y Francisco Gallardo, presidente de la Junta de Cofradías durante diez años.

Las medallas de Jerez fueron instituidas por el equipo de Gobierno local que encabeza Raúl Gordillo en esta legislatura «por su trabajo, dedicación y logros que redundan en la buena imagen» del municipio. Son un distintivo diferente al ya establecido de 'Jerezano ilustre', que han recibido desde 2017 Alfonso Gallardo, Feliciano Correa, Ricardo Leal, y el exalcalde, a título póstumo, Manuel Calzado.

Manuel Gómez, fundador del hotel Oasis, recibe la medalla «histórico empresario del mundo de la hostelería jerezana, por su extensa aportación al crecimiento de esta ciudad, persona innovadora, trabajador incansable y arriesgado promotor para la puesta en marcha de numerosos establecimientos públicos y actividades recreativas», Y se cita el salón Anita, el hotel Oasis o la discoteca Anayansi, «que todos ellos forman parte de la memoria de jerezanos y visitantes durante este último medio siglo».

Se entregará a Julián Antúnez como miembro más laureado del Club Ciclista. «Por su extensa y exitosa carrera deportiva en distintas modalidades de ciclismo, llevando el nombre de nuestra localidad por todo el territorio nacional y dejando siempre muestra de los valores propios de nuestra tierra», se concreta. En su currículo figura una Copa de España Gravel, dos Copas de España en maratón BTT, una medalla de plata y otra de bronce en el campeonato de España de ultramaratón BTT y dos bronces en el campeonato de España de maratón BTT.

Mientras, Rafael Fernando García González, Nando Juglar, es merecedor del galardón por su trayectoria de compositor y cantautor, nacido en Valdelacalzada pero muy vinculado a Jerez (vive en Valuengo).

La medalla para los donantes de sangre y órganos de Jerez de los Caballeros y sus tres pedanías se justifica en su «sentido de solidaridad y responsabilidad. Son eslabones imprescindibles para seguir creando esperanza en los que están a punto de perderla.».

Para Francisco Gallardo, 'Curro', autónomo de profesión, se explica en su «incuestionable implicación y trabajo en el crecimiento de nuestra Semana Santa en un periodo crucial para su declaración de Interés Turístico nacional, siendo una de las piezas fundamentales en la representación en nuestras imponentes calles de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.»