El SES mantiene que el primer módulo del hospital Don Benito-Villanueva se acabará el año que viene

El Servicio Extremeño de Salud mantiene su previsión de poner en funcionamiento en 2023 el primer módulo del nuevo hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Así lo aseguró ayer Ceciliano Franco, director del SES, durante su comparecencia en la Asamblea de Extremadura ante la pregunta formulada por el Partido Popular sobre la finalización de estas obras iniciadas el pasado mes de julio.

«Este hospital ha ido sufriendo recortes muy importantes», aseveró la diputada popular, Elena Nevado, en su intervención en la que recordó que se trata únicamente de la construcción de una parte del nuevo hospital. En ese sentido, cuestionó también «de dónde van a salir los 98 millones que faltan para terminar la obra; que no sigan mintiendo, que digan la verdad: falta mucho dinero y el que venga detrás, sea un gobierno u otro, que no se encuentre que no hay fondos».

Plazos previstos

«Vamos a cumplir con el compromiso, como ya hemos dicho en otras ocasiones», respondía Franco sobre la construcción de este primer módulo que ocupará alrededor de 21.500 metros cuadrados de los 65.000 previstos en el proyecto final valorado en alrededor de 130 millones de euros. Esta primera fase fue adjudicada por unos 30 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses, por lo que la fecha prevista para su finalización, en palabras del director del SES, es el 23 de septiembre de 2023.

En ese sentido, Ceciliano Franco desgranó el estado actual de la obra y los próximos plazos previstos una vez que se ha realizado la limpieza del terreno, demolición de antiguas construcciones y movimientos de tierra. «Se ha finalizado toda la cimentación, se están desarrollando trabajos de estructuras y la constructora ha facturado cerca de 800.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2021», detalló.

«Como hitos más representativos de la obra, la estructura se finalizará previsiblemente en agosto de 2022; las cubiertas en febrero de 2023; y se empezará a hacer el proceso de instalaciones tras el verano para que pueda estar en funcionamiento a final de ese 2023», añadió.

En lo relativo a los fondos necesarios para finalizar su construcción, Franco indicó que se están negociando los Fondos Feder 2021-2027 haciendo referencia también cómo puede afectar la actual coyuntura económica por el incremento de los costes de materiales. «Pero cuando los Fondos Feder estén materializados, continuaremos la obra y esperamos que esté construido en tiempo y forma; tengo la seguridad de que esos fondos estarán para completar esta gran infraestructura», concluyó.