Manolo Gallego recibirá la Medalla de Oro de Don Benito

Manolo Gallego recibirá la Medalla de Oro de la ciudad a petición de diferentes personalidades vinculadas y comprometidas con Don Benito, un reconocimiento que también ... es una muestra de admiración y agradecimiento por su contribución en la transformación y desarrollo cultural de su ciudad.

La alcaldesa, María Fernanda Sánchez, firmó ayer viernes el decreto de Alcaldía suscrito por los portavoces de los diferentes grupos municipales para iniciar el expediente de concesión de dicho reconocimiento. El instructor del mismo ha sido el concejal de Cultura, Francisco Javier Sánchez, quien en las últimas semanas ha puesto en marcha el proceso que ya puede recibir adhesiones.

Gallego recibió la noticia de la propia alcaldesa y del resto de portavoces en una reunión mantenida con los impulsores de tal reconocimiento.

Durante su intervención, la primera edil hizo hincapié en que recibe la Medalla de Oro como una persona «que debe pasar a la historia de Don Benito no solo por su labor educativa sino por su entrega altruista en el ámbito profesional y personal a la cultura y la vida social de la ciudad», siempre dispuesto a colaborar en actos institucionales o con asociaciones y colectivos de Don Benito.

Visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento «a tanta gente que me acompañan y me ayudan en cada proyecto. No voy solo».