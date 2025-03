Manifestantes reclaman a Vergeles la protección de los servicios del hospital de Llerena

PACO DÍAZ Viernes, 29 de abril 2022, 14:35 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Un grupo de manifestantes ha permanecido esta mañana en las puertas del hospital de Llerena para protestar por la situación del centro. Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma 'En Auxilio del Hospital de Llerena', ha intercambiado impresiones con José María Vergeles a su salida del centro hospitalario, donde ha asistido a la inauguración de la Unidad Docente Llerena-Zafra. Los manifestantes han llevado consigo varias portadas de HOY, como una del año 2000 en la que aparecía la noticia «Llerena será un verdadero hospital de área y en Zafra habrá uno pequeño».

El portavoz de la plataforma ha expresado personalmente al consejero sus demandas para el hospital junto al resto de manifestantes en un tenso encuentro. «Entiendo justa sus reivindicaciones y nadie ha dicho que no se vayan a realizar, pero no me parece oportuno decir que se está desmantelando el hospital», ha trasladado Vergeles a los manifestantes. Uno de ellos ha calificado como «sectaria» la labor de la gerente del área de Salud, a lo que Vergeles ha contestado que no va «a permitir que se insulte» a un miembro de su equipo. Después de pedir «respeto», el consejero ha afirmado que han recibido «sus múltiples cartas» y «están trabajando para implantar todo lo que están pidiendo».

El portavoz de la plataforma ha reivindicado frente al consejero de Sanidad la apertura de la Unidad de Cuidados Críticos en el hospital llerenense. Vergeles ha respondido que «los enfermeros para montar la Unidad de Cuidados Críticos están formados, pero tenemos un problema de médicos». «Entiendo sus reivindicaciones, pero tienen que entender las dificultades de facultativos y especialistas que estamos teniendo. Estoy dispuesto a hacerles los contratos más estables del mundo y aun así no vienen», ha afirmado el consejero.

El vicepresidente segundo y consejero de la Junta se ha marchado al grito de «sinvergüenza» y «Vergeles dimisión» por parte de varios manifestantes, entre los que se encontraban algunos sanitarios. Además, estos también han pedido la dimisión de la gerente del área, Rosa Soria.

Las palabras de Vergeles no han convencido por tanto a la plataforma, que denuncia en boca de su portavoz que «desde que la Junta se hizo cargo de las competencias, este hospital se está desmantelando progresivamente». «Hace cinco años se prometió desde la Asamblea la Unidad de Cuidados Críticos, que sigue sin abrirse», ha remarcado Miguel Ángel Sánchez.

«No tenemos los especialistas suficientes para poder abrir la Unidad de Cuidados con criterios de seguridad»

José María Vergeles se ha desplazado esta mañana a Llerena para participar en el acto inaugural de la Unidad Docente Llerena-Zafra, donde ha estado acompañado por el director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, José Luis Vicente Torrecilla; la gerente del área de Salud, Rosa Soria y el gerente del SES, Ceciliano Franco.

Tras esta inauguración, el consejero de Sanidad ha atendido a los medios para «tranquilizar a la población del área de Salud». «No se está produciendo ninguna pérdida. No se hacen ni más ni menos reajustes que en otras áreas de Salud. Es verdad que vamos tarde con el compromiso que adoptamos de poner en marcha la Unidad de Cuidados Críticos, pero si tuviese los especialistas para ponerla en marcha, lo haría. En cuanto tengamos los especialistas para que esto se abra de forma segura para los pacientes, lo haremos inmediatamente», ha indicado Vergeles.

¿Qué es la nueva unidad docente? José María Vergeles ha destacado en su visita a Llerena la importancia de la nueva Unidad Docente Multiprofesional Familiar y Comunitaria del Área de Salud, que ha inaugurado este viernes y de la que ha dicho que es una «apuesta de futuro» para esa área. La unidad cuenta con quince tutores de Medicina y diez de Enfermería con una capacidad de formación anual de seis especialistas médicos y cinco especialistas de Enfermería familiar y comunitaria. En la actualidad, en el Área de Salud de Llerena-Zafra se están formando catorce residentes de Medicina familiar y comunitaria y cuatro de Enfermería que provienen de la Unidad Docente del Área de Salud de Badajoz. Los profesionales «no solo aprueban el examen para realizar la especialidad, sino que automáticamente están ya dentro del sistema sanitario como trabajadores de derecho propio, esto fijaría a los futuros especialistas al sistema sanitario», ha enfatizado el consejero.