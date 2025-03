Veintiún pueblos del sureste regional limitan el consumo de agua a 189 litros por vecino al día

Si el año pasado la situación ya era preocupante, ahora por estas fechas está aún peor. La mancomunidad de aguas y servicios de la comarca ... de Llerena emite un comunicado recordando lo obvio y una serie de medidas que ya estaban vigentes desde hace un año pero que ahora son más urgentes cumplir. Entre ellas, se prohíbe el llenado de piscinas, tanto públicas como privadas, algo que el año pasado se incumplió. Y se mantiene la norma de no consumir más de 168 litros por habitante. En septiembte pasado se impuso un aumento en el precio del agua como fórmula de disuasión ante consumos excesivos o poco comprensibles en una actual situación de falta de lluvias.

«La situación es muy, muy grave. Tenemos la mitad del agua que el año pasado en las mismas fechas», explica, en un comunicado, Ana Torres, alcaldesa de Llera y presidenta de la mancomunidad. En esta asociación se incluyen los municipios de Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, Llerena, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre.

En la mancomunidad de aguas de Llerena (27.000 habitantes) se focaliza otro ejemplo crítico en Extremadura. Está conectada al embalse de Los Molinos para beber porque el embalse de Arroyo Conejo (9,5 hectómetros cúbicos (hm3) de capacidad, prácticamente sin agua, 0,95 hm3) es imposible. Y Los Molinos, en Hornachos, está con 7,4 hm3 sobre 34 posibles. Y de ahí beben poblaciones como Villafranca de los Barros (12.400 habitantes), Fuente del Maestre (6.650 vecinos), Hornachos (3.480 vecinos),Ribera del Fresno (3.230 personas censadas),....más los municipios de la Campiña Sur. O sea, empieza a faltar agua para tantas bocas en vísperas del verano y con una primavera muy seca.

«Ante la situación de extrema gravedad de sequía que venimos sufriendo en los últimos años y que a día de hoy se presenta gravísima y sin lluvias a la vista que reviertan la situación, nos vemos obligados a recordar que está en vigor el Plan de Sequía de la Mancomunidad que nos obliga a tomar una serie de medidas para comedir el consumo de agua y garantizar así que todos tengamos agua para beber en nuestros hogares», arranca el comunicado firmado por la alcaldesa de Llerena y presidenta de la mancomunidad del sureste extremeño, Ana Torres.

Las medidas, ya vigentes, del Plan Especial de Sequía (que contempla cortes parciales en el suministro de agua) son que se limitará la dotación de agua diaria a cada municipio a razón de 189 litros/habitante/día y se prohíbe el suministro para usos y destinos «no prioritarios» como el riego de jardines privados y públicos y fuentes públicas. Como aspecto relevante está la prohibición del llenado de piscinas privadas y públicas.

Ana Torres hace mención especial a este último apartado en el comunicado «porque sabemos que es algo que nos preocupa a todos y todas. Es de vital importancia que no se llenen las piscinas este año. Ojalá y lloviera y no tuviéramos que tomar esta medida (...) pues con la poquísima agua que tienen ambos pantanos y sabiendo que durante los 3 meses del último verano el consumo del agua se incrementó un 40%, los cortes de agua serían prácticamente seguros».

Según ha trascendido, los ayuntamientos de Azuaga, Ahillones, Valverde de Llerena y Llera ya han comunicado efectivamente que no habrá apertura de piscinas públicas. El verano pasado Azuaga, el municipio más populoso de la Campiña Sur (7.630 vecinos) si la abrió, al igual que otras localidades como Llerena, el segundo con mayor censo, y Berlanga. No fueron los únicos casos.

El año pasado

Como informó HOY en julio del año pasado, Agustín Castelló, el alcalde Casas de Reina, era el presidente de la mancomunidad de aguas y dimitió cuando no hubo acuerdo entre los municipios para pactar «por ética y necesidad» que no se abrieran las piscinas municipales ante una situación de emergencia por sequía. Dimitió como cabeza visible de la mancomunidad al no ser escuchado. De hecho, una parte significativa de los ayuntamientos de esa mancomunidad decidieron consumir agua para los baños públicos.

Ahora, su sucesora en el puesto, Ana Torres, recuerda que la situación es más crítica aún y que se producirán cortes de agua cuando la calidad del agua no sea adecuada. «Cuanto más bajo sea el porcentaje de agua almacenada, peor será la calidad de dicho agua. Siempre se garantizará que la calidad del agua sea óptima, de ahí los cortes que se puedan producir», dice.

Por último señala que se ha puesto en marcha una campaña de concienciación para el ahorro de agua. «Esta es una situación en la que debemos colaborar todos de la mejor de las maneras. Ojalá llueva pronto y esta situación revierta cuanto antes», culmina en su comunicado.