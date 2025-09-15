La Majona acogerá el día 20 una actividad de astroturismo

E. Domeque Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito impulsará dos iniciativas para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y natural de la villa romana La Majona y su entorno. «Es importante dar visibilidad a La Majona y a nuestro entorno natural, aún desconocido para muchos vecinos, para convertirlo en un atractivo turístico de referencia», asegura Álvaro Ballesteros, concejal de Turismo.

La primera propuesta es 'La Majona bajo las estrellas', una actividad gratuita de astroturismo que se celebrará el 20 de septiembre. La experiencia comenzará con salida en autobús desde la Oficina de Turismo hasta el embarcadero de Guadiana. Desde allí, los participantes realizarán una ruta senderista de unos 2 kilómetros hasta la villa romana, donde disfrutarán de una visita guiada al yacimiento arqueológico. Posteriormente, la empresa Aossa Extremadura ofrecerá una observación astronómica.

«Será una actividad dinámica y divertida», dice el astrónomo Ricardo Gómez sobre un evento en el que se ofrecerán explicaciones sencillas del cielo nocturno, relatos de mitología astronómica y observación con telescopios robotizados. Además, se contará con telescopios con inteligencia artificial que proyectarán imágenes en pantalla, haciendo la experiencia accesible para todos los públicos.

«Extremadura cuenta con uno de los cielos más oscuros de Europa continental y en La Majona tenemos un enclave privilegiado para disfrutar de la Vía Láctea y de objetos celestes únicos», añade. Las inscripciones para esta actividad se pueden realizar en la Oficina de Turismo.

Cuatro rutas

Por otra parte, desde la concejalía de Turismo han elaborado un nuevo díptico de rutas senderistas con cuatro itinerarios señalizados que recorrerán diferentes espacios naturales del municipio como son la Ruta Vía Romana La Majona – Don Llorente, la de la Cascada de Santa Natalia, la ruta del Partenón y su entorno; y por último, la ruta a la finca municipal Doña Blanca y tumbas antropomórficas. Recorridos que pueden realizarse de forma libre durante todo el año, en familia o en grupos. En este caso, la iniciativa ha contado con la colaboración de la asociación Paseantes.