LOS SANTOS

Maimona recauda fondos para tres ONGs

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

LUCIO POVES. Fundación Maimona celebró el pasado sábado un Círculo de Donantes, de participación colectiva para recoger fondos destinados a tres iniciativas comarcales: Asociación Cooperanza, Centro Psicopedagógico Borealis y el AMPA del colegio Manuel Jesús Romero Muñoz Proyectos que trabajan día a día en áreas fundamentales como la salud mental, la juventud y la tecnología. Gracias a la generosidad y compromiso de las personas y empresas asistentes, lograron recaudar más de 9.000 euros.

