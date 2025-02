Los maestros del Ortega y Gasset de Almendralejo acuerdan no hacer la mudanza al nuevo colegio En un escrito dicen que «no podemos comenzar una mudanza cuando el nuevo centro está aún por terminar»

Los profesores del colegio público Ortega y Gasset han acordado en una reunión no realizar la mudanza al colegio nuevo. En una nota, aseguran que no lo harán «mientras no tengamos todas las garantías de que se puede realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con absoluta normalidad».

Tras una visita al nuevo centro este lunes, los profesores han tomado esta decisión por «el malestar que sentimos y por nuestro sentir ante esta situación de inseguridad que nos genera el tener que comenzar el día 10 de enero de 2022 en un centro que aún no dispone de lo esencial para poder desarrollar nuestras clases», según desvelaron en la tarde de ayer mediante un escrito.

Incumplimiento de plazos

Los docentes han tomado la decisión después de ver «el estado en el que se encuentran las distintas instalaciones y dependencias del mismo y con los incumplimientos continuos de los plazos fijados por parte de la Administración para la realización de la mudanza de forma organizada», apuntan.

Aseguran que ya se lo pidieron al secretario general de Educación, Francisco Amaya, en una primera reunión y después en un escrito entregado con fecha de 26 de noviembre.

En la nota, aseguran que el centro actual de la calle Granados «cumple con todas las condiciones y garantías para desarrollar nuestro trabajo y no podemos permitir que llegado el día 10 de enero de 2022, tengamos que comenzar el segundo trimestre en el nuevo colegio con tanta celeridad y urgencia».

«No podemos comenzar una mudanza cuando el nuevo centro está aún por terminar», alegan en el escrito.

Por último, concluyen que cuando comprueben sobre el terreno que «todo está funcionando de forma adecuada, por la propia seguridad y el bienestar de nuestros alumnos, retomaremos la ejecución de dicha mudanza».

La Consejería de Educación tiene previsto que el traslado sea antes de las vacaciones.