Suceso en Extremadura: Una madre y su hijo se niegan a llevar mascarilla e intentan agredir a dos sanitarios en Almendralejo

Una médica del Punto de Atención Continuada (PAC) del Centro de Salud de San José de Almendralejo ha denunciado públicamente un intento de agresión física, ... insultos y amenazas de muerte a última hora de la tarde de este domingo por parte de una madre y un hijo, vecinos de esta ciudad .

La enfermera que les atendió, que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó a HOY que se encontraba en el botiquín pasando consulta cuando nombró al paciente. «Le nombré y cuando entró llegó sin mascarilla le dije que se la tenía que poner, que era obligatorio y que sin mascarilla no le iba a atender. Le dije que se fuera para su casa a por una o que la comprara en la farmacia de enfrente. Y fue cuando empezó a alzar la voz. Le pedí que no me faltara el respeto y le advertí que con voces no le iba a atender. Y empezó a insultarme».

Fue entonces cuando la madre se alteró y empezó a insultarles a todos.

En ese momento la médica, que tampoco quiere dar su nombre, salió de la consulta al escuchar los graves insultos, según ella misma declaró a HOY.

Los sanitarios y algunos pacientes, en ese momento había unos quince, intentaron tranquilizar a ambos, pero cuando vieron que la situación comenzaba a complicarse, la médica intentó sacarles del centro de salud para cerrar la puerta por dentro y evitar alguna posible agresión. Sin embargo, la usuaria consiguió quedarse dentro del edificio y cerrar la puerta con los sanitarios y pacientes en su interior.

Fue en ese momento cuando la mujer le plantó la cara al lado de la de la doctora y comenzó a lanzar amenazas de muerte y a decir expresiones como «¡ojalá os muráis todos de covid!» O «¡sois unos sinvergüenzas y unos racistas!». Tuvo que ser el técnico de emergencias el que se interpuso entre la usuaria y la médica para evitar una agresión física, que no llegó a producirse.

Momentos después llegaron cuatro agentes de la Policía Nacional al centro de salud con el afán de tranquilizar a la madre y al hijo, que aún se encontraban en las dependencias. Sin embargo, según los sanitarios consultados por HOY, no pudieron detenerles porque no había habido agresión física, por lo que animaron a la médica y a la enfermera a poner una denuncia.

Aunque los agentes abrieron diligencias por los hechos ocurridos, reconocieron que sin denuncia es difícil que la agresión verbal tenga consecuencias.

Sin embargo, la médica ha reconocido a HOY que no pondrá la denuncia porque teme las consecuencias sobre ella o su familia, que vive en Almendralejo, de los agresores verbales. «Por mucho que se denuncie, esas denuncias no llegan a nada y lo peor es que el que intenta agredir, se va a casa con la sensación que no pasa nada. Ha habido muchas agresiones y algunas han ido a juicio y otras no se denuncian, porque es un pueblo que se conoce todo el mundo. Tenemos miedo si denunciamos porque con la denuncia ya sabrán mi nombre y sabrán dónde vivo y pueden tomar represalias fuera del centro de trabajo».

La médica reconoce que «ayer lo pasamos muy mal», pero lo que más lamenta es que «no es algo nuevo, no es algo que pase de forma puntual, llevamos dos años bastante malos».

Por su parte, la enfermera señaló este domingo que tampoco está dispuesta a denunciar, «por mí lo haría, pero me da miedo».

«Me siento mal por lo que pasó ayer, porque me gusta trabajar tranquila y así te sientes intimidada en algunas ocasiones. No paro de darle vueltas a lo que pasó anoche. Es que fue descomunal», lamenta, a la vez que reconoce que la situación en el PAC de Almendralejo «es impresionante», no por la carga de trabajo, que es muy elevada, si no porque «llegamos a trabajar muchas veces con sensación de inseguridad y con miedo por nuestra integridad física´».