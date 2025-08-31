Al-Senera se adjudica la rehabilitación del Castillo de Luna

Pablo Cordovilla Domingo, 31 de agosto 2025, 08:15 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha adjudicado las obras de consolidación y rehabilitación del Castillo de Luna en Alburquerque por un importe de 389.990 euros. La adjudicataria es la empresa Al-Senera S. L. U.

Tras años de preocupación por el deterioro del monumento, las obras se consideran urgentes para asegurar la integridad de la fortaleza. El castillo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha sufrido un progresivo abandono y su estado ha sido objeto de denuncias por parte de asociaciones locales como la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque (ADEPA), el Colectivo Cultural Tres Castillos, y otras iniciativas vecinales, exigiendo a la Junta, propietaria del monumento, su restauración. Hay que recordar que unas 300 personas se manifestaron en abril, en el centro de Alburquerque en defensa del Castillo de Luna, para exigir el inicio urgente de estas obras de restauración.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de la Junta para preservar el patrimonio histórico y cultural, buscando proteger la identidad de la región y potenciar el desarrollo económico local a través del turismo.

