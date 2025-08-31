HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castillo de Luna. P. C.

Al-Senera se adjudica la rehabilitación del Castillo de Luna

Pablo Cordovilla

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:15

La Junta de Extremadura ha adjudicado las obras de consolidación y rehabilitación del Castillo de Luna en Alburquerque por un importe de 389.990 euros. La adjudicataria es la empresa Al-Senera S. L. U.

Tras años de preocupación por el deterioro del monumento, las obras se consideran urgentes para asegurar la integridad de la fortaleza. El castillo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha sufrido un progresivo abandono y su estado ha sido objeto de denuncias por parte de asociaciones locales como la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque (ADEPA), el Colectivo Cultural Tres Castillos, y otras iniciativas vecinales, exigiendo a la Junta, propietaria del monumento, su restauración. Hay que recordar que unas 300 personas se manifestaron en abril, en el centro de Alburquerque en defensa del Castillo de Luna, para exigir el inicio urgente de estas obras de restauración.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de la Junta para preservar el patrimonio histórico y cultural, buscando proteger la identidad de la región y potenciar el desarrollo económico local a través del turismo.

Unas 300 personas se manifestaron en la tarde de este viernes, 4 de abril, en el centro de Alburquerque en defensa del Castillo de Luna, con el objetivo de exigir a la Junta de Extremadura, propietaria del monumento, el inicio urgente de obras de restauración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Al-Senera se adjudica la rehabilitación del Castillo de Luna

Al-Senera se adjudica la rehabilitación del Castillo de Luna