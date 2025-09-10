La luz de las antorchas alumbra el sábado una noche emotiva en Salvatierra La procesión nocturna con el Cristo de Las Misericordias se celebrará a partir de las 23.30 horas

Noche del 13 de septiembre, noche mágica de las antorchas en Salvatierra de los Barros. El municipio de la Sierra Suroeste (1.559 vecinos) y su Cristo de las Misericordias se unen de nuevo el próximo sábado en una procesión única en la que la devoción al Señor y el recuerdo de los salvaterreños fallecidos y de los que no pueden estar se ensamblan para conformar un cuadro singular bajo la luz de decenas de teas encendidas. En medio de un silencio sepulcral, durante media hora aproximadamente, Salvatierra revive su secular devoción al Santísimo Cristo de las Misericordias. Lo hace a través de la luz. La que desprenden primero las antorchas, unas 220, y después las bengalas, alrededor de 120. Son las máximas permitidas.

La Procesión de las Antorchas de Salvatierra es todo un ejercicio visual exterior e interior de fe. Conduce al Cristo desde la iglesia parroquial de San Blas hasta la plaza de España en un breve recorrido que empieza siempre a las 23.30 horas. Este año, la única novedad icónica en la plaza central de la localidad es el enorme solar que ha dejado como hueco una gran casa demolida recientemente al encontrarse en estado ruinoso.

Solo la pandemia y alguna noche muy lluviosa de un 13 de septiembre que ni los más viejos del lugar recuerdan han impedido este impresionante homenaje de Salvatierra de los Barros y sus gentes que se celebra cada noche del tránsito del 13 al 14 de septiembre.

Al Cristo lo llevan sobre sus hombros seis integrantes de la Hermandad del Santísimo Cristo, que cumple 159 años de existencia documentada. Escoltado por una hilera humana que porta llameantes antorchas, apagado todo el alumbrado público, en un silencio solo roto al principio y al final por el repicar de campanas, la imagen del Crucificado es llevada por la senda luminosa que dejan las centenares de personas apostadas entre la plaza del Atrio y la de España. Menos de cien metros de distancia para una procesión que parece quedarse corta. Es el espectacular homenaje del pueblo a su Cristo.

La plaza de España se queda minúscula para el multitudinario homenaje al Señor crucificado, una bella y pequeña talla de estilo gótico. Una mujer canta al Cristo desde el balcón del Ayuntamiento salvaterreño y un sacerdote pronuncia una breve homilía para aumentar el fervor y la devoción del pueblo hacia el Señor de las Misericordias. En ese momento se recuerda también a los salvaterreños que han fallecido y a los que no pueden estar en un noche sentida de fe en Salvatierra de los Barros.

