El lunes se conocerán las cinco semifinalistas de la XV SubeRock de San Vicente

GLORIA JOVER Jueves, 24 de marzo 2022, 08:16 Comenta Compartir

Después de dos años de pandemia, el panorama musical de nuestro país se ha puesto de nuevo en movimiento y de qué manera. Si no, que se lo digan a la organización de SubeRock, cuyo concurso internacional de bandas en su XV edición ha incrementado las inscripciones de bandas, españolas, portuguesas, británicas, mexicanas, colombianas, en casi un 25% y se ha puesto en 226 candidaturas.

La primera entrega del proceso eliminatorio fue la selección por el jurado de las 20 mejores bandas de 2022: Los Mortymer, Travo, Reverendo Band, Castilho, Jepards, The Spam!, Salvaje Lola, From Atomic, Trinidá, Vilma, Howlin Ramblers, Kinki Boys, Malaboos Superfuzz, Bacon Radar, The Sleepwalkers, Paramo Union, Kiko & the Blues Refugees, The Dust y Democrash.

El lunes se harán público los nombres de las cinco bandas semifinalistas y el 4 de abril se conocerán los tres finalistas.