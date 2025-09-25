El lunes arrancan las semanas de la salud y del mayor

Paco Galeano Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las semanas de la salud y del mayor seguirán celebrándose de forma conjunta durante la próxima semana. La primera alcanza este año la decimosexta edición y en el caso de la del mayor será la decimotercera. El lugar elegido es la plaza de Espronceda, donde las entidades participantes colocarán sus stands, aunque algunas actividades se realizarán en otros emplazamientos.

La inauguración será el lunes a las 10.00 horas y desde ese día y hasta el viernes entidades o empresas que trabajan con los sectores implicados mostrarán a los visitantes sus trabajos. También habrá exhibiciones por parte de algunos colectivos, clases prácticas, cineforum en los institutos, talleres y juegos. Uno de los talleres que es novedad este año es el que realizará la Asociación RCP Extremadura sobre la técnica de reanimación cardiopulmonar.

El viernes, 3 se celebrará la comida convivencia del mayor en el Palacio del Vino y de la Aceituna, a la que podrán asistir 700 comensales. El precio es de tres euros y lo recaudado se destinará en esta ocasión a Includes Almendralejo.