Lucía Márquez deja el Juzgado de Paz de Fuente del Maestre después de 17 años

La hasta ahora secretaria judicial del Juzgado de Paz de Fuente del Maestre, Lucía Márquez Benítez, se marcha después de 17 años desempeñando esta labor, un cargo que ocupa desde el 2006 y donde se ha sentido «muy feliz y muy respetada», apunta.

Lucía Márquez deja este cargo tras haber participado en el último concurso de traslados, y a partir de ahora, será la secretaria judicial del Juzgado de Paz de Los Santos de Maimona, localidad donde reside.

Siguiendo su trayectoria, el primer destino de Lucía Márquez tras aprobar sus oposiciones fue el Juzgado de 1ª Instancia N.º 21 de Barcelona. En ese momento, pidió una comisión de servicio y estuvo como asesora jurídica en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, cargo en el que se mantuvo hasta que concursó y le concedieron Fuente del Maestre.

Sobre la relación con los fontaneses, Lucía M. confiesa que «no puedo hablar mejor de ellos, me han tratado fenomenal, y es que yo me siento una fontanesa más, aquí he comprado, he ido a la modista, al carpintero, en definitiva, me he llevado todo de aquí, y lo voy a seguir haciendo».