Loquillo protagoniza el cartel del festival Rock and Blues de Don Benito Será su tercera visita a la localidad en los últimos diez años y actuarán también Joe Lewis Elvis, The Flaming Shakers y Riverside Blues

ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 13 de agosto 2022, 12:48 Comenta Compartir

Dicen que no hay dos sin tres y Loquillo dará la razón al refranero visitando Don Benito por tercera vez en los últimos diez años. El cantante catalán regresará el próximo 24 de septiembre a la localidad como cabeza de cartel de la nueva edición del Rock and Blues Festival, que organiza BipaRock Producciones, que ya contó con Loquillo en su edición de 2017.

La anterior visita de Loquillo se remonta al año 2014 dentro de su gira 'De vez en cuando y para siempre'. Será por tanto su tercera vez en la plaza de toros dombenitense.

Los seguidores más fieles del catalán podrán disfrutar de sus grandes clásicos, pero también de las canciones de su último disco titulado 'Diario de una tregua'. Son diez temas escritos por sus compositores de cabecera: Igor Paskual, Gabriel Sopeña y Sabino Méndez.

La música de versiones se cuela este año también en el cartel del Rock and Blues Festival, que contará con el grupo The Flaming Shakers, considerado por la crítica especializada como el mejor tributo a The Beatles de Europa. No obstante, utilizan en sus actuaciones instrumentos similares a la banda británica, además de los mismos trajes y peinados. Una imagen cuidada que permite a los más veteranos recordar aquellos tiempos y a los más jóvenes hacerse una idea de cómo era la música de los de Liverpool.

Junto a ellos estará José Luis Blanco, más conocido como Joe Lewis Elvis y que realiza un homenaje a Elvis Presley. Considerado en 2012 como el mejor Elvis español, llegó a participar en el Porthcawl Elvis Festival, un certamen que reúne cada año a miles de seguidores e imitadores de Elvis Presley. Ahora recala en Don Benito.

El cartel lo completan los componentes de Riverside Blues, una veterana banda que acumula gran experiencia en festivales como el dombenitense que ofrecerán un repertorio de versiones de blues de distintas épocas.

Entradas

El precio de las entradas anticipadas es de 25 euros con puntos de venta físico en Tiendas Pavo, estaciones de servicio García Camacho, Sonobox, DB Travel y Minimarket Avenida. En taquilla la cuantía ascenderá a 30 euros. La cita musical arrancará a las 21.00 horas.