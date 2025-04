Valverde de Leganés, escenario de un concierto de bandas de música

FERNANDO NEGRETE SOSA Lunes, 1 de noviembre 2021, 10:46 Comenta Compartir

Algunos meses después volvió la música a Valverde de Leganés, y lo hizo con un magnífico concierto correspondiente a la XIX Concentración Provincial de Bandas de Música, que tenía previsto celebrarse en el pasado mes de julio, pero que tuvo que suspenderse por la situación sanitaria que se vivía en la localidad entonces.

Los amantes de la música acudieron a la plaza de la Constitución y se deleitaron con los temas que ofrecieron los protagonistas del día, los músicos de las tres agrupaciones participantes, la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, la Banda de Música de Alburquerque y la Asociación Cultural Banda de Música de Valverde.

Los de Jerez interpretaron 'Welcome to the jungle', 'Jesús Chover' de Ferrer Ferrán; 'The great highland pipes', de Mikel Hannickel; los de Alburquerque se atrevieron con 'La Rodana', de Ferrer Ferrán; 'Dakota', de Jacob de Haan, y 'Pops in the spots', de Rolan Kernen; y por último, los de Valverde, con 'Valverde de Leganés', de J. Ignacio Caballero; 'Mecano', de Azael Tormo, y 'Dúo Dinámico', también de Tormo.