La localidad celebra Santa Cecilia con varias actividades

Agustín Lozano Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Para honrar a la patrona de la música, Santa Cecilia, se están celebrando en Barcarrota una serie de actividades organizadas por la Banda de Música que dieron comienzo el jueves con una convivencia musical de alumnos de la Escuela Municipal.

Hoy sábado, festividad de Santa Cecilia, la Banda de Música paseará sus melodías por la mañana con una diana floreada. También hoy, el Coro de Mayores de la UEx actuará en la parroquia de la Virgen durante la misa que conmemora a la patrona de la música. Y mañana tendrá lugar el concierto del grupo coral La Albarca.

La novedad será este año el I Concurso de Perrunillas y Dulces Típicos de Barcarrota. Pueden participar personas y asociaciones de la localidad que deseen compartir sus recetas tradicionales y también formar parte de esta celebración musical y gastronómica.