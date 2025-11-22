HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BARCARROTA

La localidad celebra Santa Cecilia con varias actividades

Agustín Lozano

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Para honrar a la patrona de la música, Santa Cecilia, se están celebrando en Barcarrota una serie de actividades organizadas por la Banda de Música que dieron comienzo el jueves con una convivencia musical de alumnos de la Escuela Municipal.

Hoy sábado, festividad de Santa Cecilia, la Banda de Música paseará sus melodías por la mañana con una diana floreada. También hoy, el Coro de Mayores de la UEx actuará en la parroquia de la Virgen durante la misa que conmemora a la patrona de la música. Y mañana tendrá lugar el concierto del grupo coral La Albarca.

La novedad será este año el I Concurso de Perrunillas y Dulces Típicos de Barcarrota. Pueden participar personas y asociaciones de la localidad que deseen compartir sus recetas tradicionales y también formar parte de esta celebración musical y gastronómica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La localidad celebra Santa Cecilia con varias actividades