Alburquerque carece de personal para ayuda a domicilio y a personas con dependencias

La situación de quiebra que atraviesa el Ayuntamiento de lo localidad está perjudicando seriamente el funcionamiento de muchos servicios, además de la prolongada situación de impagos a los trabajadores municipales, el desmantelamiento de la Policia local –ya sin ningún efectivo tras marcharse a otras localidades y la jubilación del único que quedaba–, el centro de la infancia, residencias, guardería, etc, se suma también la falta de auxiliares para la ayuda a domicilio y de personal para la ley de dependencia.

Según han manifestado algunas de las personas afectadas que ya no disponen de este servicio necesario, desde hace tiempo han cumplido los contratos del personal auxiliar que desempeña este trabajo, auxiliares que no quieren renovar porque no cobran, y además la mayoría no quiere este trabajo porque saben que no van a cobrar.

Preocupación

El servicio de ayuda a personas dependientes se encuentra en una situación preocupante ante la falta de personal. De las tres personas que formaban parte de este servicio, una de ellas no quiso renovar contrato y el resto está de vacaciones. Situación dramática para personas que tienen a familiares incapacitados en cama a los que no pueden atender correctamente.

Algunos de los afectados han contactado con el Ayuntamiento para buscar soluciones, pero ante la falta de personal, el Consistorio les dice que contraten un servicio privado. Algo totalmente injusto para estas personas que tienen reconocido este derecho por parte del Sepad.