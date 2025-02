Las lluvias torrenciales causan destrozos en varias calles de Los Santos de Maimona

LUCIO POVES Viernes, 23 de septiembre 2022, 07:53 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

Las lluvias torrenciales que acompañaron a la tormenta del miércoles dejaron sobre el casco urbano de Los Santos, en torno a los 25 litros por metro cuadrado que cayeron en un espacio muy corto, de una media hora, entre las seis y media y las siete de la tarde.

Las calles eran auténticos ríos y en algunos puntos se embalsó el agua llegando a más de medio metro y entrando en el interior de los coches aparcados. Una de las zonas afectadas –y esto es un problema histórico– es Vistahermosa y la Charca. Y todo debido a que el agua que baja de la sierra llega a estas zonas más bajas, a lo que se suma que el saneamiento no es el adecuado.

Los vecinos de la zona de la calle de los corralones de las traseras de las Pilitas señalan que en esta ocasión «el agua ha causado más estragos en la calle que hace un año y es porque la alcantarilla que entonces reventaron los servicios municipales, para aliviar de las inundaciones a las casas de la Charca, no se ha reencauzado y así ha estado al aire libre un año con una valla protectora. El agua embravecida que corrió por la calle, volvió a levantar toda la graba que se echó», señala una vecina.

Querella

Otra vecina ha llegado más allá y se ha querellado contra el Ayuntamiento porque ayer no pudo sacar el coche de su garaje para ir a trabajar. «Ya elevé un escrito al ayuntamiento para que cerraran el agujero que hicieron en la alcantarilla en la anterior inundación (27 de septiembre de 2021». Ahora ya no aguanto más. He puesto la denuncia ante la Guardia Civil y espero que en esta ocasión me hagan caso», dice Mari Ángeles, una vecina que tiene en esta calle una cochera de la que paga el vado permanente.