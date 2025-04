Llega a las librerías la última novela del XL Premio Felipe Trigo

SOLEDAD GÓMEZ Sábado, 13 de noviembre 2021, 09:18 Comenta Compartir

La Fundación José Manuel Lara ha publicado la novela ganadora de la cuadragésima edición del Premio Felipe Trigo, obra de la escritora Ana Muela. La autora de 'La lluvia inglesa' recibirá el premio en la gala literaria que se celebra el 26 de noviembre en Villanueva de la Serena. En el transcurso de dicho evento se darán a conocer las nuevas obras ganadoras de la nueva edición, tanto de novela como de narración corta. 'La lluvia inglesa' está ya en las librerías, y se presenta como una novela ambigua y reflexiva, que aborda una historia dura atendiendo a la complejidad psicológica de los personajes. La propia autora explica que el lector conocerá la historia de Leona Anaya, quien malvive sin trabajo ni dinero, con su hogar desmantelado después de que su marido la abandonara. Un tiempo después, recibe la llamada de un hospital de Cambridge, en el que su padre, al que hace más de dieciocho años que no ve, ha sufrido un ictus y su muerte es inminente. Leona no duda un instante y coge el primer vuelo a Londres; quiere ver morir a ese hombre que tanto sufrimiento le ha causado, añade en la reseña. La situación del padre, sin embargo, se va estabilizando con el paso de los días, y Leona ve ante sí una oportunidad aún mejor «ahora que no puede defenderse, es el momento de su venganza».

Muela confiesa que no tuvo dudas en presentarse al premio literario villanovense dado que «muy prestigioso y conocido, con una larga trayectoria y una reconocida y exquisita pulcritud».