Todo listo para la nueva feria de San Miguel en Llerena desde mañana y hasta el domingo

Antonio Martín

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La Feria de San Miguel contará con una programación llena de música, baile y tradición, que comenzará mañana con el encendido del alumbrado a cargo de Tere Montero, a las 21.00 horas. Y a las 23.00 horas, la orquesta Marhaba tomará el escenario en la Caseta Municipal.

El jueves, la orquesta Vulkano Show actuará en el recinto ferial a las 19.00 horas y el Cuarteto Géminis, en la Caseta Municipal a las 21.00 horas. El viernes, el Coro Romero San Miguel cantará en la Caseta Municipal a las 15.00 horas, seguido de Juan Salazar & El Chunguito (17.30). En la explanada, se podrá disfrutar de Luna Alor (18.00) y Rebujitos (19.00). Y a medianoche, será el turno de Géminis en la Caseta Municipal.

El sábado La Húngara (19.00) actuará en la explanada y Ana Galvín (22.00) ofrecerá una noche de copla en la Caseta Municipal. Y la orquesta Marhaba subirá al escenario a las 0.00 horas. Y el domingo, habrá espectáculo infantil (13.00) en la Caseta Municipal, se celebrará la 'Feria sin ruido' en el parque de atracciones de 15.00 a 18.00 horas y la orquesta Marhaba cerrará la feria a las 22.00 horas.

