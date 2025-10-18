HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Instalaciones de la piscina municipal de Don Benito. E. D.

La licitación de las obras de la piscina de Don Benito acaba de nuevo desierta

El primer proceso no recibió ninguna oferta y en el segundo la adjudicataria no ha presentado los documentos exigidos

E. Domeque

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El proyecto de reforma de la piscina municipal sufre un nuevo revés tras no llegar a término el segundo procedimiento de licitación iniciado en agosto después de resultar desierto el primero al no presentarse ofertas. En este caso, el motivo de la resolución del proceso se debe a que la empresa adjudicataria no ha presentado los documentos justificativos exigidos por parte del Ayuntamiento.

Cabe recordar que la actuación, enmarcada dentro del Plan de Inversiones en Grandes Ciudades financiado por la Diputación de Badajoz, cuenta con un presupuesto superior al millón de euros, IVA incluido.

Este segundo procedimiento había recibido inicialmente tres ofertas. Sin embargo, dos de ellas fueron rechazadas por parte de la mesa de contratación, en ambos casos, por no haber presentado la programación de las obras. Por este motivo, finalmente solo se tuvo en cuenta la oferta presentada por Sendín Pavimentos y Abastecimientos SL por importe de 868.358 euros, impuestos incluidos.

Tras no recibir la documentación requerida, se dio un nuevo plazo de tres días, que también expiró, procediendo así a la declaración del procedimiento como desierto.

Vía urgente

Este retraso pone en riesgo el plazo previsto para asegurar la finalización de la reforma antes del verano de 2026. No obstante, el plazo de ejecución es de 9 de meses y, por ello, se había tramitado la licitación por la vía urgente debido, principalmente, a la incompatibilidad del proceso ordinario con los plazos requeridos para asegurar la finalización de los trabajos.

Según el pliego de contratación, el proyecto contempla la creación de una zona de playa y accesos dentro del recinto. Asimismo, se favorecerán trazados curvos, orgánicos y fluidos, con pendientes inferiores al 4% en todo el recorrido.

Además, se plantea la construcción de una nueva piscina que unifique las piscinas mediana y pequeña en un mismo perímetro. También habrá una nueva piscina infantil de dimensiones reducidas independiente pero anexa a la piscina principal para menores de tres años y bebés.

